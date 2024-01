BBB 24: quem venceu a quinta prova do líder da edição?

A mais recente prova do reality aconteceu neste domingo, 21, e consagrou Rodriguinho como o vencedor e a nova liderança do BBB 24

A quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) aconteceu na noite deste domingo, 21, seguindo a programação do reality ao vivo.

Os participantes foram divididos em dois grupos. No primeiro, os vencedores foram Davi, Raquele, Lucas Henrique e Lucas Luigi. No segundo, quem avançou à etapa seguinte foi Leidy, Beatriz, Wanessa e Rodriguinho.

Na segunda fase, os competidores deveriam arremessar discos, enquanto giravam, nos alvos, que dariam diferentes pontos. Os três participantes com melhor placar avançariam à fase seguinte. Veja as pontuações:



Empatados pelo terceiro lugar, Leidy e Rodriguinho passaram por mais uma rodada. A trancista conseguiu 70 pontos, contra 90 do cantor. Com isso, Raquele, Davi e Rodriguinho avançaram.

Na final, eles deveriam montar um quebra-cabeças. Quem conseguisse montar as peças corretamente e apertar o botão primeiro, venceria.



Ao fim das três fases, quem venceu a Prova do Líder do BBB 24 esta semana foi Rodriguinho. ElX ganha acesso ao Quarto do Líder, que conta com visualização de câmeras da casa, e poderá fazer a divisão entre VIP e Xepa. Também terá que escolher uma indicação ao Paredão nesta sexta-feira, 19.



