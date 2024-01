MC Bin Laden defende Lula em conversa com Nizam e se irrita com brother

MC Bin Laden discorda do Pipoca Nizam no BBB 24 e defende presidente Lula: "Quem mais ajudou o pobre"

MC Bin Laden, do grupo Camarote, criticou Nizam, do Pipoca, após conversa com o brother nesta quarta-feira, 17, no BBB 24. A divergência começou quando Nizam afirmou que se alguém roubasse sua casa, não seria preso por causa do presidente Lula.

Então, o funkeiro discordou: "O Nizam, ali ele chapou, nada a ver, mano. Bagulho já foi comprovado... muita gente com depressão, ansiedade, psicologicamente não é um país preparado para ter porte de arma. C*ralho, é louco", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais | BBB 24 pós-eliminação: o que aconteceu na casa após a saída de Pizane