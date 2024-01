BBB 24: quem venceu a quarta prova do líder da edição?

A mais recente prova do reality aconteceu nesta quinta-feira, 18, e consagrou Matteus como o vencedor e a nova liderança do BBB 24

A quarta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, seguindo a programação do reality ao vivo.

Na fase seguinte os competidores deveriam jogar três bolas por uma rampa com obstáculos, que, ao fim, tinha divisões com pontos. Os três participantes com maior placar passariam à fase seguinte.

Na final, suspensos por um gancho, eles deveriam coletar moedas em uma piscina de bolinhas. Quem conseguisse juntar mais moedas, venceria.



Ao fim das três fases, quem venceu a Prova do Líder do BBB 24 esta semana foi Matteus. Ele ganha acesso ao Quarto do Líder, que conta com visualização de câmeras da casa, e poderá fazer a divisão entre VIP e Xepa. Também terá que escolher uma indicação ao Paredão no próximo domingo, 21.



Prova do Líder BBB 24: quem já ganhou

Primeira semana (9 a 11/1): Deniziane Primeira semana (11 a 14/1): Rodriguinho Segunda semana: Lucas Henrique Terceira semana: Matteus



Prova do Líder BBB 24: enquete do Líder

Uma das novidades do BBB 24 é a possibilidade de enviar feedback sobre a liderança da semana por meio de emojis. O público escolherá entre oito opções para definir Lucas Henrique (Alerta, Difícil, Duvidosa, Escondida, Ninja, Ousada e Sortuda), o último Líder da edição.

O ex-Líder receberá os resultados antes de deixar o Quarto, assim como os sucessores do título no reality.

