BBB 24: TikToker transforma Beatriz em boneca Barbie e viraliza

O influenciador Hitallo Alca viralizou nas redes sociais ao transformar Beatriz, participante do BBB 24, em uma boneca Barbie. Em vídeo publicado no próprio perfil, ele mostra uma Barbie customizada de forma a parecer com a sister.

A boneca tem os cabelos castanhos e lisos, usa vestido vermelho e sorri igual à Beatriz. Além disso, vem com acessórios como um celular parcelado, o carnê, um CD do Belo, microfone, sacola do Brás e uma bolsa de sacoleira.