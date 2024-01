BBB 24: quem venceu a segunda prova do líder da edição?

A mais recente prova do reality aconteceu após a eliminação de um dos brothers e consagrou Rodriguinho como o vencedor e a nova liderança do BBB 24

A segunda prova do líder do BBB 24 foi dividida em duas etapas. Na primeira, os participantes se foram divididos em quatro equipes, que se enfrentaram duas a duas.

Três participantes de cada equipe ficariam em um carrinho, que avançava por um trilho ao ser movido por uma manivela, girada pelos outros três membros. Em seguida, aqueles dentro do carrinho pegavam, cada um, uma caixa, e seguiam dentro do veículo até o fim do trajeto. De lá, deveriam entregar as caixas nas casas com os nomes de cada brother.

Após a entrega, os papéis são invertidos, com outra manivela no fim do trilho. Os participantes que entregaram as primeiras caixas deveriam levar os carrinhos de volta ao começo da reta, onde os outros competidores embarcariam e, também, pegariam caixas e as colocariam nas casas correspondentes.

Veja as disputas da primeira fase:

Grupo branco (Leidy, Marcus, Deniziane, Alane, Beatriz e Wanessa Camargo) contra grupo amarelo (MC Bin Laden, Judinho, Yasmin Brunet, Lucas Luigi, Vinicius Rodrigues e Lucas Henrique) - vitória do grupo amarelo

Grupo azul (Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane) versus grupo preto (Vanessa Lopes, Michel, Raquele, Thalyta, Davi e Isabelle) - vitória do grupo azul