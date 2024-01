BBB 24: Quem venceu a primeira prova do líder da edição?

Na prova de resistência, os jogadores ficaram posicionados em uma bancada com um botão. Cada participante deveria apertar o botão da sua bancada após um desses três sinais: buzina, luz dos faróis ou música. Quem apertou o botão antes de um dos três sinais, com a rodada iniciada, era eliminado.

Depois de mais de 16 horas de disputa, a primeira prova do líder do BBB 24 já definiu a sua vencedora. Deniziane venceu Matteus e agora é a primeira líder da edição.

Primeira liderança no BBB 24: sequência de eliminados na prova do líder

Veja abaixo a sequência com todos os eliminados na primeira prova do líder do Big Brother Brasil 2024:

Dinâmica da semana no BBB 24

Ontem também foi divulgada a dinâmica da semana no reality. Os oito jogadores do Puxadinho não participaram da prova do líder, mas estão imunes no primeiro paredão, que será formado nesta terça-feira, 9.

Na quinta-feira (11/1), acontece a primeira eliminação do BBB 24.