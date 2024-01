BBB 24: Vanessa Lopes chama MC Bin Laden para paredão; veja vídeo

Após duvidar da integridade do brother, MC Bin Laden tenta conversar com a influencer Vanessa Lopes e ambos entram em discussão; veja vídeo

Durante o BBB 24, a influencer Vanessa Lopes discutiu com o funkeiro MC Bin Laden na cozinha do programa, na tarde desta quinta-feira, 18.

A discussão se inicia após a TikToker a duvidar do caráter do MC, alegando que o mesmo estaria sendo falso no reality show.

Ao tentar conversar com a sister, ambos os participantes entram em uma discussão. “Bin, eu não quero falar de jogo. Eu vou jogar com o coração”, reforça Vanessa.