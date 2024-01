BBB: Yasmin Brunet diz querer conversar com Vanessa Lopes sobre fofoca

Participantes já estão confinadas e aparecem na estreia do Mesacast do BBB 24, antes da programação na TV Globo; entenda conversa entre Yasmin e Vanessa

Antecipando a estreia do Big Brother Brasil (BBB 24) na programação aberta, as primeiras gravações dos 18 participantes confinados já foram liberadas pelo Mesacast nesta segunda-feira, 8, e uma delas prevê conversa entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes.

As famosas fazem parte do grupo Camarote e possuem um suposto desentendimento relacionado com o ex-marido de Brunet, o surfista Gabriel Medina. Após a separação do casal, Vanessa Lopes foi vista aos beijos com Medina, recebendo um unfollow da modelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Basicamente, o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente”, disse Yasmin nas primeiras imagens do confinamento, ao se apresentar.