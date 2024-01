Plínio no BBB 24: quem é o participante do Puxadinho

Além de Plínio,o Puxadinho apresentou mais 12 participantes no último domingo, 7, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça a Puxadinho

Um dos possíveis participantes para entrar no BBB 24, Plínio teve sua aparência definida pela internet como idêntica a do jogador Hulk, atualmente no Atlético-MG.

O rapaz foi anunciado neste domingo,7, no Fantástico como parte do Puxadinho, e disputa uma vaga com outros seis homens. A nova edição do reality show terá inovações no processo de votação e um número recorde de 26 participantes separados pelos grupos Camarote, Pipoca e Puxadinho.



Plínio no BBB 24: designer e clone do jogador Hulk

O jovem tem 30 anos de idade é de Salvador e trabalha como designer de joias, já tendo feito peças para as atrizes Viola Davis e Angela Bassett. É alérgico a camarão e já namorou a bailarina Carla Prata.