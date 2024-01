BBB 24: Yasmin e Vanessa já se desentenderam fora da casa; entenda

O desentendimento das participantes do BBB 24 aconteceu após o fim do casamento de Yasmin Brunet com o surfista Gabriel Medina

Nesta sexta-feira, 5, foi divulgado que as influenciadoras Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, fazem parte do Camarote BBB 24 e, mesmo antes do jogo começar, as sisters já se estranharam aqui fora.

Tudo aconteceu pouco depois do fim do casamento de Yasmin com o surfista Gabriel Medina, em janeiro de 2022. Na época, Vanessa foi vista aos beijos com o atleta, fazendo com que a modelo parasse de seguir a tiktoker nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o ocorrido, Vanessa Lopes deu uma entrevista ao jornalista Léo Dias para dizer que não parou "nem pararia de seguir alguém por qualquer coisa. Ainda mais por uma ficada". "Não vejo necessidade disso, sabe? Não tenho raiva de ninguém e só quero ficar de fora de brigas. Sou bem tranquila", declarou.