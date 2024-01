BBB 24: participantes escolhem hoje, 8, mais 6 pessoas; entenda

Na estreia do reality, duas pessoas entram por voto do público, enquanto o resto do grupo Puxadinho será escolhido pelos próprios participantes do BBB 24

A estreia do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) hoje, segunda-feira, 8, apresenta um recorde de 26 participantes, com dois competidores votados pelo público. Para completar o número de membros, os próprios brothers escolherão mais seis pessoas do grupo Puxadinho.

É a primeira vez que os integrantes do reality show terão uma influência direta na escolha de seus companheiros. O objetivo é que até o final da abertura todos os brothers e sisters estejam reunidos.

O apresentador Tadeu Schmidt continua na direção do programa e, ao lado de Ana Clara, já compartilhou a decoração da casa mais vigiada do Brasil, com a temática de contos de fada.