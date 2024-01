Prêmio BBB 24: o que os pipocas pretendem fazer com o dinheiro?

Entre os 12 confirmados do grupo Pipoca do BBB 24, não faltam desejos inusitados dos competidores Crédito: DilokaStudio/Freepik

A 24ª edição do Big Brother Brasil (BBB 24) está programada para estrear nesta segunda-feira, 8, e promete oferecer ao vencedor do reality um dos prêmios mais elevados já vistos na história do programa. Apesar do objetivo ainda ser vencer o jogo e conquistar a premiação, nos últimos anos, outros interesses têm permeado o BBB 24. Fama, status e reconhecimento trouxeram modificações como a presença do camarote em edições mais recentes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas ainda assim, os chamados “pipocas”, que levam sua vida normalmente antes do reality, ainda sonham com os sete dígitos na conta bancária para conseguir uma qualidade de vida melhor após o programa.

Prêmio do BBB 24: o que os pipocas pretendem fazer com o dinheiro? Confira a seguir, qual o destino teria o prêmio de R$ 3 milhões para cada um deles, segundo o Gshow: Alane A bailarina e modelo afirma que iria pagar todos os boletos e dívidas atrasadas. Alane diz que não paga os boletos desde que se mudou para São Paulo por conta do juros. Além disso, a belenense gostaria de ganhar o programa para comprar uma casa para sua mãe e ter mais visibilidade. Beatriz A vendedora usaria o prêmio para cuidar da saúde dos pais. Ela pretende pagar um tratamento para seu pai e cuidar dos dentes da sua mãe, além de comprar uma casa para eles. Deniziane A mineira, que tem um filho de 2 anos, diz que quer ganhar os R$ 3 milhões de reais para viver uma vida tranquila. A fisioterapeuta diz que não dá para viver do jeito que está e que gostaria de ajudar seus pais. Deniziane também quer proporcionar um bom futuro ao seu filho com o valor do prêmio.

Fernanda Após ter seu sonho interrompido pela pandemia, a modelo e confeiteira tenta se virar com as duas profissões para pagar as contas. Ela conta que investiu todo seu dinheiro em uma cozinha quando a pandemia chegou e fechou as portas para ela. Fernanda diz que está falida e o prêmio seria uma forma de se reerguer. Giovanna A assistente social diz que quer carimbar o passaporte e se aventurar viajando por países da África. Além disso, Giovanna conta que quer melhorar a auto estima de sua mãe cuidando das cicatrizes que ela possui.