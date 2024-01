BBB 24: Yasmin Bunet já foi barrada nas Olimpíadas de Tóquio; relembre

Yasmin Brunet foi barrada das Olimpíadas de Tóquio em 2021. Na época, a modelo era casada com o surfista Gabriel Medina e iria como acompanhante do atleta Crédito: Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet é o segundo nome do grupo Camarote confirmado do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). A Camarote é carioca, tem 35 anos, trabalha como modelo e é acostumada com a fama das redes sociais. Na vida pessoal, a loira se declara como "filha do mar" e já namorou e foi casada com o surfista tri-campeão mundial Gabriel Medina. Ela é filha da modelo e empresária Luíza Brunet. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Yasmin Brunet no BBB 24: modelo já foi barrada nas Olimpíadas de Tóquio Nas Olimpíadas de Tóquio de 2021, a modelo, que era casada com o surfista Gabriel Medina, foi barrada no evento por causa das restrições da Covid 19. Yasmin Brunet iria como parte da equipe técnica do surfista, mas foi impedida pelo o Comitê Organizador Brasileira (COB).

O Comitê permitiu que os atletas levassem apenas um acompanhante e Gabriel Medina pediu que sua esposa fosse no lugar de seu técnico Andy King, o que foi barrado pelo COB. "Estou me sentindo injustiçado porque nominei meu estafe, que é direito do atleta, segundo o que o COB falou. Eu poderia levar uma pessoa. E escolhi a Yasmin como meu estafe e não como minha esposa. Ela é meu estafe oficial desde o inicio do ano e, por acaso, minha esposa. Inclusive ela tem funções técnicas que já foram especificadas ao COB. Eu a nominei e não estou sendo respeitado", disse o atleta na época. De acordo com o COB, apenas profissionais da área técnica com experiência comprovada poderiam ser credenciados e acompanhar os atletas. Na época, a modelo também se manifestou nas redes sociais e criticou o Comitê, dizendo que as argumentações apresentadas pela COB eram contraditórios. Yasmin Brunet no BBB 24: brigas com a ex-sogra A modelo já foi casada duas vezes, com o modelo Evandro Soldati (2012-2020) e com o surfista Gabriel Medina (2020-2022). O seu relacionamento com Medina foi curto, mas cheio de polêmicas. Uma delas era a relação conturbada com a sua ex-sogra, mãe de Medina, Simone Medina. O relacionamento do surfista e da modelo foi marcado por muitas indiretas e farpas entre Simone e Yasmin.

Play

As duas não se falavam, pois Simone disse que a ex-nora era muito controladora com o seu filho e acusou a modelo de afastar Medina da família. Além disso, a ex-sogra chegou a comparar Brunet com uma atriz pornô e criticou seu filho dizendo que tinha "pena da falta de espírito" de Medina. Após o término dos dois, Simone deu uma entrevista ao Domingo Espetacular afirmando que nunca houve amor entre o filho e a atriz. Yasmin Brunet no BBB 24: votação no Fantástico define mais dois participantes Além dos anúncios do Big Day, o público terá a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24. A votação acontecerá no programa “Fantástico”, apresentando 14 pessoas em potencial.