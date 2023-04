BBB 23: Equipe de Cezar nega abandono de emprego; entenda o caso

Conforme nota divulgada pela assessoria do participante do BBB 23, Cezar Black solicitou licença não-remunerada, mas a análise ainda está pendente

A equipe do baiano Cezar Black, participante do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), negou que o brother tenha abandonado o emprego para ir ao reality show da Rede Globo.

O enfermeiro acumula "faltas injustificadas" no Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh), onde trabalha desde 2014, quando passou em um concurso.

Em um pronunciamento divulgado na última quinta-feira, 6, no perfil do Instagram do participante, a equipe de Cezar Black explica que ele solicitou uma licença não-remunerada para tratar de assuntos pessoais, que ainda está com análise pendente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe detalha, também, que o servidor público já havia justificado parte das faltas com férias e banco de horas, além de que não há denúncia para apuração administrativa de abandono de emprego.

TUDO SOBRE BBB 23: Enquete, paredão, provas, eliminações e as notícias



BBB 23: Cezar Black nega abandono de emprego no hospital; entenda o caso

Segundo o site Metrópoles, o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) está apurando, através de um processo, o possível abandono de emprego. Desde janeiro, quando Cezar iniciou o confinamento ainda no hotel, o brother já acumula exatos 80 dias de faltas.

A unidade de saúde informou que o baiano estava de férias em janeiro e fevereiro, tirou abonos e usou até o banco de horas para conseguir ficar fora do trabalho, mas o enfermeiro não contava com a participação prolongada no reality show.

No Portal da Transparência do hospital, o confinado teve como vencimentos R$ 9.024,90 (bruto) no contracheque de janeiro e R$ 8.185,82 (bruto) na folha de pagamento do mês de fevereiro.

LEIA TAMBÉM BBB 23: Key Alves anuncia fim de relacionamento com Gustavo

Vale lembrar que, além de trabalhar no hospital universitário, Cezar Black também é enfermeiro neonatal no Hospital Regional de Taguatinga, acumulando até o momento R$ 20.436,87 em pagamento bruto.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags