Ex-BBB Paulinha dá números para Mega da Virada após voltar a ganhar loteria

A influenciadora já ganhou mais de 50 prêmios, sendo o último no valor de R$ 4 milhões. Veja as apostas de Paulinha para a Mega da Virada

Paulinha é uma apostadora assídua e dona de uma empresa especializada em bolões. A principal dica dela para as apostas é “jogar para ganhar”.

Aproveitando que muitos brasileiros tentam a sorte na Mega-Sena da Virada , Paulinha colocou seu palpite para a Mega da Virada, o maior prêmio de loteria do ano. "Agora vamos de Mega da Virada. Um palpite vai que 04-05-17-22-43-59 ", afirmou ela.

A ex-BBB Paulinha Leite compartilhou mais uma vitória na loteria este ano. Ela compartilhou no Instagram ontem, 11, que ganhou o concurso 2971 da Lotofácil em um bolão com outras 64 pessoas. Cada um levou mais de R$ 4,2 milhões.

Ex-BBB Paulinha dá dicas para apostar

Após fazer sucesso compartilhando nas redes sociais as vezes em que venceu na loteria, Paulinha Leite deu dicas para apostar, em entrevista ao O Globo.

A apostadora afirma que a pessoa deve ter atenção aos números que aparecem no dia a dia para jogar. Aniversários de pessoas especiais, números de telefone e até endereços podem aumentar a sorte.

“A dica é prestar atenção nos números que vão aparecer para você durante o dia, usar data de aniversário das pessoas mais próximas ou algum número que gosta muito e montar seus jogos. Faço isso e tem dado certo há bastante tempo”, diz ela.

Além disso, ela diz que a estratégia de apostar em números mais sorteados “é relativa”, afinal, pela estatística, um número que nunca foi sorteado por sair no sorteio deste ano.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

As apostas para a Mega-sena da Virada 2023 iniciaram no último dia 13 de novembro e vão até o dia do sorteio, 31 de dezembro, às 17 horas. O prêmio estimado é de R$ 550 milhões, o maior da história.