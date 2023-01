Larissa Santos no BBB 23: quem é a participante da Pipoca?

TV Globo anunciou hoje, 12, os nomes confirmados dos participantes do BBB 23; veja quem é Larissa Santos, integrante do grupo Pipoca

A lista dos nomes confirmados dos participantes do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) foi divulgada nesta quinta-feira, 12 de janeiro (12/01), durante a programação da TV Globo. Um dos integrantes é Larissa Santos, que vai figurar no grupo Pipoca.

BBB 23: quem é Larissa Santos , participante da Pipoca

Larissa Santos tem 24 anos e é moradora de Criciúma, em Santa Catarina. A catarinense, que está solteira, é personal trainer e, para ajudar a família a ganhar dinheiro, ela já vendeu bíblias quando era adolescente.

Larissa Santos no BBB 23: curiosidades sobre a participante da Pipoca

Sobre os trabalhos que já fez para ganhar dinheiro, Larissa lembrou a época em que vendia bíblias.

“Perrengue a gente passou nos meus 13 anos, depois que meus pais se separaram e eu comecei a trabalhar. Já fiz de tudo: papel de presente, vendi Bíblia, fui vendedora... tive que trabalhar pra começar a ajudar em casa. Eu vendia Bíblia numa livraria, só que tem que entender muito", disse.

Ela continua, em sequência: "Eu li a Bíblia inteira pra entender mesmo, porque você precisa ter argumentos pra vender. Eu sempre gostei, porque minha família era toda da igreja, mas comecei a estudar mais e eu super argumentava. Minha família é toda evangélica”.

Solteira há quase um ano, a catarinense disse já ter flertado com o cantor Lucas Lucco, mas garante que não passou disso:

“Já conversei (com famosos), mas não fiquei. O único com quem conversei mais foi com o Lucas Lucco, mas a gente nunca se viu e depois eu parei de responder", afirmou.

BBB 23: Quando começa o reality e qual horário?

Esta edição está marcada para iniciar no dia 16 de janeiro (16/01/2023), uma segunda-feira. De acordo com a programação da TV Globo, a atração vai ao ar após a novela "Travessia", que termina às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

BBB 23: participantes em Casa de Vidro

A Casa de Vidro no BBB 23 iniciou antes do jogo começar - algo que nunca havia sido feito até então.

A dinâmica, até então, acontecia quando o reality já estava em andamento, o que dava aos novos participantes a possibilidade de entrar com informações do “mundo externo”.

Os quatro participantes da Casa de Vidro estão em um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro. São eles: Paula, Manoel Vicente, Gabriel e Giovanna.

O público deve escolher por meio de enquete a sua preferência até a estreia do reality, no dia 16 de janeiro.

BBB 23: estalecas terão novas funções no reality

Tadeu Schmidt anunciou novas pistas sobre o BBB 23. Uma delas diz respeito às estalecas, espécie de moedas do programa, que ganham novas funções: agora, os brothers poderão trocá-las por poderes e vantagens dentro do jogo.

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada. Mas lotada de novidades, também“, disse Tadeu Schmidt durante o comercial da novela “Travessia".

“Agora as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar mais vantagens dentro do jogo? Bom, eu já falei demais", completou o apresentador.

BBB 23: prêmio maior e acumulativo para o participante ganhador

Além da Casa de Vidro, uma das novidades do programa que estreará em janeiro é o aumento do prêmio para quem conquistar o primeiro lugar. Após 12 anos, a TV Globo mudou a quantia do prêmio final.

O valor fixo segue como R$ 1,5 milhão, a diferença é que, além de arrecadar esse valor, o vencedor receberá uma “quantia extra” por cada paredão que se safar até o final do BBB. O valor acumula durante os paredões, mas é perdido se o participante for eliminado.

BBB 23: Novo quadro do reality

A Rede Globo anunciou que o Big Brother Brasil 23 terá um novo quadro. Nesta edição, toda semana, um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma vai mostrar, de forma bem-humorada, os melhores momentos dos participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A parceria entre a emissora e a designer foi divulgada nas redes sociais, por meio de uma "prévia" do projeto futuro - vídeo com bonecos de palitinhos dublando áudios virais de outras temporadas do reality global. A animação já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

BBB 23: Ana Clara como reserva de Tadeu Schmidt



Indo para o segundo ano no comando do BBB, Tadeu Schmidt poderá ser substituído por Ana Clara nas situações em que ele precisar se ausentar.



O caso não é novo. Durante as edições em que Tiago Leifert foi o apresentador, André Marques seria o substituto do jornalista no BBB, mas a substituição nunca precisou acontecer.



Ana Clara foi uma das finalistas da edição de 2018. Contratada pela Rede Globo, a antiga "sister" é considerada uma das apresentadoras mais populares entre os fãs do reality show.

