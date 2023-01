Quem voltou ao BBB 23: Fred Nicácio retorna após Quarto Secreto

Participante foi escolhido em enquete para voltar ao BBB 23, após paredão do Quarto Secreto; veja porcentagem e como foi o retorno de Fred ao reality

Com 47,3% de porcentagem dos votos, Fred Nicácio voltou ao BBB 23. Já Marília foi eliminada com 52,7%.

A brother e sua dupla, Marília, foram os escolhidos para o Quarto Secreto, mas apenas um poderia voltar ao reality.

O participante ficou em um carro, que estava estacionado no lado externo do local e coberto por uma capa. Os dummies retiraram a capa e revelaram a grande volta de Fred.

"Aqui é o meu lugar"; "O Príncipe voltou coroado!"; "O Brasil não ri, gargalha, igualzinho a mim". Essas foram as frases ditas por Fred após o retorno à casa.

A volta aconteceu nesta quinta-feira, 26, como a segunda parte do paredão no programa. Na primeira, Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para o Quarto Secreto, com 69,26% dos votos, sem o conhecimento prévio dos outros participantes.

Quem voltou do BBB 23: como foi a formação do primeiro paredão

A primeira formação do paredão aconteceu em duas fases, iniciada com os dois Anjos imunizando uma dupla da casa e a indicação de outro duo pelas Líderes. Os participantes que sobraram votaram em seguida, também com seu par.

A estreia incluiu o “contragolpe” e prova “bate-volta” entre as duplas. A indicação das Líderes e os vencidos no “bate-volta” formaram o paredão.

O público escolheu Fred Nicácio e Marília para o “Quarto Secreto” do reality, automaticamente colocando a dupla na "berlinda" para a segunda fase.

O anjo



Amanda e Cara de Sapato foram imunizados pelos anjos Aline Wirley e Bruno.

O líder



Gustavo e Key Alves foram indicados pela liderança.

A votação no confessionário

Marília e Fred Nicácio votaram em Paula e Gabriel;

Sarah Aline e Gabriel Santana votaram em Paula e Gabriel;

Cezar e Domitila Barros votaram em Paula e Gabriel;

Cristian e Marvvila votaram em Paula e Gabriel;

Gustavo e Key Alves votaram em Paula e Gabriel;

Bruno e Aline Wirley votaram em Marília e Fred Nicácio;

Paula e Gabriel votaram em Marília e Fred Nicácio;

Ricardo e Fred votaram em Marília e Fred Nicácio;

Amanda e Cara de Sapato votam em Marília e Fred Nicácio;

Tina e MC Guimê votaram em Marília e Fred Nicácio (peso 2).

O contra-golpe

Marília e Fred Nicácio, os mais votados, indicaram Bruno e Aline Wirley.

Prova bate-volta

Bruno e Aline Wirley ganharam a prova e se livraram do paredão.

