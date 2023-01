BBB 23: veja casais que se beijaram na primeira noite de festa

Nesta quarta-feira, 18, aconteceu a primeira festa do Big Brother Brasil (BBB 23) com apresentação de Anitta e beijos entre os brothers

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB) começou esta semana e nesta quarta-feira, 18, o reality teve a primeira festa da edição com show ao vivo de Anitta. Entre danças e bebidas, os casais Key e Gustavo, Bruna e Gabriel, e Nicácio e Gabriel “Mosca” beijam-se durante o evento.

BBB 23: Key Alves e Gustavo se beijam na primeira noite de festa

AGORA: Rolou o primeiro beijo da edição entre Gustavo e Key Alves. #BBB23 pic.twitter.com/w8nTB29fzk — CHOQUEI (@choquei) January 19, 2023

O primeiro beijo do Big Brother Brasil 23 foi protagonizado por Key Alves e Gustavo “agroboy”, que já causavam especulações no fãs do BBB pelas brincadeiras da dupla. O casal foi “shippado” até pelos demais participantes desde o primeiro dia da edição.

BBB 23: quem é Key Alves, participante do Camarote

Jogadora de vôlei, a atleta de 23 anos ficou conhecida por ter o Instagram mais seguido do mundo entre esportistas da modalidade, por causa de suas fotos de ensaios sensuais e de jogos do que por suas atuações dentro das quadras

Após o sucesso nas redes sociais, Key aproveitou a visibilidade para vender conteúdos exclusivos no Onlyfans e faturar bastante. A atleta chegou a dizer que ganhava na plataforma muito mais do que quando jogava vôlei.

Key Alves no BBB 23: quem é a participante do Camarote?

Gustavo no BBB 23: quem é o participante da Pipoca?



Fazendeiro e empresário de Paraíso do Leste, Mato Grosso, Gustavo tem 27 anos e faz o perfil "agroboy". O pipoca também se declara vaidoso e diz que "gosta de se cuidar".

Gustavo nasceu e ficou até os 13 anos em uma vila com pouco mais de 500 habitantes. Ele decidiu se mudar com o irmão para uma cidade maior na adolescência e, para ganhar dinheiro, trabalhou como pedreiro até conseguir verba para abrir uma empresa de material de construção civil.

Gustavo no BBB 23: quem é o participante da Pipoca?

BBB 23: Bruna Gripao e Gabriel da Casa de Vidro se beijam na primeira noite de festa



VEIO AÍ: o primeiro beijo de Bruna e Gabriel Marmita#BBB23 pic.twitter.com/pSbd234r92 — Will Lins (@will_lins) January 19, 2023

O segundo beijo do Big Brother Brasil 23 foi protagonizado por Bruna Griphao e Gabriel (Casa de Vidro). Os dois passaram a tarde desta quarta-feira, 18, trocando carinhos na casa do BBB e também geraram especulações sobre um possível romance dentro da edição.

No entanto, contrariando expectativas e o beijo que aconteceu durante a festa, Gabriel disse para os brothers e sisters que não havia ninguém que o chamasse atenção na casa. Bruna também havia negado o interesse em ficar com alguém do reality.

Em poucos minutos de festa, durante o show de Anitta, Gabriel tentou diversas vezes beijar a loira, que não aceitou. Após o beijo entre Key e Gustavo, o casal também cedeu à intimidade e beijaram-se.

BBB 23: quem é Gabriel, participante da Casa de Vidro?

Gabriel é modelo e administrador de Ribeirão Preto, São Paulo. "Eu vim aproveitar essa oportunidade do BBB", disse em primeiro momento na Casa de Vidro.

Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Gabriel diz que já ficou com Anitta, após viralizar no TikTok e chamar a atenção da artista. O aspirante a brother diz também que teve affair com a cantora Luísa Sonza e a apresentadora Gabi Lopes. Ele afirma nunca ter mandado nudes, mas brinca: “Se a Anitta pedir eu mando”.

Bruna Griphao no BBB 23: quem é a participante do Camarote?

Bruna Grigoriadis Orphao, conhecida como Bruna Griphao, é uma atriz de 23 anos da TV Globo. A artista carioca era uma das primeiras cotadas para o BBB 23 nas redes sociais. Em sua carreira, estão trabalhos em novelas como “Nos Tempos do Imperador” (2021-2022), “Avenida Brasil” (2012), “Malhação” e “Haja Coração” (2016).

Atualmente solteira, Bruna trabalha como atriz desde criança. Sua estreia na televisão foi por meio da na novela "Bela, a Feia", novela de 2009 da RecordTV.

Nascida em 10 março de 1999, Bruna Griphao é do signo de peixes, possui ascendência grega e é influenciadora de vida fitness nas redes sociais. Desde os 19 anos, a loira mora sozinha no Rio de Janeiro, realizando o sonho que sempre teve de "ser independente".

Bruna Griphao no BBB 23: quem é a participante do Camarote?

BBB 23: Gabriel Santana e Fred Nicácio de Vidro se beijam na primeira noite de festa



20) MAS MOSCA MARCOU MESMO ASSIM!



Teve beijo entre Gabriel e Fred Nicácio. pic.twitter.com/ZrAAd0GmfA — Tracklist (@tracklist) January 19, 2023

O terceiro e último beijo da primeira noite de festa do Big Brother Brasil 23 aconteceu entre Gabriel Santana e Fred Nicácio. Diferentemente dos demais casais que se beijaram, os dois não haviam dado sinais claro que se envolveriam na festa.

Gabriel está solteiro e se declara bissexual. Na tarde que antecedeu o evento e no momento de apresentação aos participantes, ele disse ter a intenção de ficar com pessoas durante o reality. “Vou ficar muito chateado se eu não beijar na boca aqui”, anunciou no dia de estreia.

Já Nicácio é gay, casado e possui um relacionamento aberto. O médico falou não ter problema em ficar com participantes do reality. Sobre Gabriel, ele já havia declarado para amigos no programa que não é acostumado a ficar com “novinhos”, mas ficaria com o ator após algumas doses de álcool.

“Ele é muito gatinho. Coisa mais linda esse moleque. Educado, vontade de pegar no colo!”, afirmou Nicácio.

Gabriel Santana no BBB 23: quem é o participante do Camarote?

Gabriel Cordeiro Santana, conhecido artisticamente como Gabriel Santana, é um ator brasileiro de 23 anos. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem "Mosca" em um do remake da novela "Chiquititas" (2013) e por "Pantanal", produção regravada em 2022 que teve o jovem como parte do elenco.

Gabriel é carioca. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, ele dissertou sobre flertes em redes sociais: "Quanto mais você posta nas redes, maior é a resposta do público. Quando faz uma trend sobre flertar com alguém, a resposta é imediata (no sentido de aparecerem pretendentes). Já aconteceu de mensagens privadas renderem um flerte real”.

“E eu acho que Instagram funciona mais do que aplicativo de relacionamento. É mais direto. Você manda uma mensagem e, se a pessoa estiver interessada, já responde ali mesmo“, complementou.

Gabriel Santana no BBB 23: quem é o participante do Camarote?

Fred Nicácio no BBB 23: quem é o participante do Camarote?



Fred Nicácio é um médico dermatologista que ganhou destaque no reality 'Queer Eye Brasil', produção da Netflix que conta histórias sobre relações de afeto, carinho e identificação. Além disso, ele atua como influenciador digital de saúde e bem estar nas redes sociais.

Com 33 anos e natural de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, Fred é ativista antirracista e compartilha seus pensamentos nas redes sociais. Em relação a vida pessoal, o médico tem um relacionamento aberto.

Em 2020, o artista e profissional de saúde ganhou visibilidade por avaliação feita sobre lançamento de curativos que ficam transparentes à pele negra.

"Precisava o George Floyd morrer para lançarem um band-aid preto? Há quantos anos a empresa está no mercado para concluir que pessoas pretas também usam curativos? Sem uma desgraça, parece que a indústria não é capaz de se movimentar a nosso favor”, disse.

Fred Nicácio no BBB 23: quem é o participante do Camarote?



