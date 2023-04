Quem ganhou o BBB 23? Amanda é a 23ª vencedora do programa

A participante disputou a final ao lado de Bruna Griphao e Aline Wirley e venceu as sisters por votação do público, com 68,9%; veja os detalhes do primeiro lugar do BBB 23

O Big Brother Brasil (BBB 23) finalizou a sua 23ª temporada nessa terça-feira, 25, com a vitória de Amanda Meirelles, a primeira participante a receber o novo prêmio de 2,8 milhões de reais. A sister competia ao lado de Aline Wirley (16,96%) e Bruna Griphão (14,14%), mas foi a escolhida pelo público com 68,9% dos votos.

O reality começou em janeiro de 2023 rendendo atualizações, como o aumento do valor prêmio de 1,5 milhão para 2,8 milhões de reais, além de um quadro novo com a ilustradora Rafaella Turma e a presença do Poder Curinga, um sistema de "leilão" que ofertava benefícios no confessionário.



A final contou com as apresentações de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e Lauana Prado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na reta final, BBB 23 tem marcos negativos de audiência e votação; VEJA

Quem ganhou o BBB 23? Conheça o primeiro lugar

A sister Amanda Mereilles, de 32 anos, entrou na casa mais vigiada do Brasil como parte do grupo Pipoca. A médica declarou ser a primeira de sua família a ingressar na universidade e explicou ao Gshow que possui uma dívida de 480 mil reais no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Na casa, as interações entre Amanda e Antonio "Cara de Sapato", expulso do BBB 23 após acusação de assédio, renderam o interesse do público. A torcida criou um apelido em inglês para a química entre os dois, DocShoes, uma junção entre a profissão da participante e a alcunha do lutador.

Quem ganhou o BBB 23? Conheça o segundo lugar



A cantora Aline Wirley, de 41 anos, é conhecida por sua presença no grupo feminino Rouge, banda responsável pela música "Ragatanga (Asereje)". Ao Gshow, a integrante do Camarote no BBB 23 revelou o seu receio do cancelamento.

“Mas eu vou deixar de viver essa experiência? Na vida, a gente tem que fazer as coisas que tem medo. Senão, eu não estava aqui. É uma das grandes oportunidades da minha vida", completou a finalista ao entrar no reality.

Quem ganhou o BBB 23? Conheça o terceiro lugar



A passagem da atriz Bruna Griphao, de 24 anos, foi marcada por um relacionamento abusivo com Gabriel Fop, participante escolhido na Casa de Vidro. O casal, inclusive, recebeu um alerta do apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

“Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", começou Schmidt. Após o comentário, Bruna e Gabriel decidiram se afastar.

Os comentários e atitudes da atriz no BBB 23 também foram criticados nas redes sociais, como a expressão "urubu de luto", usada em referência ao participante Fred Nicácio. A atriz foi acusada de racismo e processada, mas a justiça do Rio de Janeiro arquivou o processo.

Quem ganhou o BBB 23? Relembre os campeões do reality

BBB 1 - Kleber Bambam

Kleber Bambam BBB 2 - Rodrigo Cowboy

Rodrigo Cowboy BBB 3 - Dhomini Ferreira

Dhomini Ferreira BBB 4 - Cida dos Santos

Cida dos Santos BBB 5 - Jean Wyllys

Jean Wyllys BBB 6 – Mara Viana



Mara Viana BBB 7- Diego Alemão

Diego Alemão BBB 8 – Rafinha

Rafinha BBB 9 – Max Porto



Max Porto BBB 10 – Marcelo Dourado



Marcelo Dourado BBB 11 – Maria Melilo

Maria Melilo BBB 12 – Fael

Fael BBB 13 – Fernanda Keulla

Fernanda Keulla BBB 14 – Vanessa Mesquita

Vanessa Mesquita BBB 15 – Cézar Lima



Cézar Lima BBB 16 – Munik Nunes



Munik Nunes BBB 17 – Emilly Araújo



Emilly Araújo BBB 18 – Gleici Damasceno



Gleici Damasceno BBB 19 – Paula Von Sperling



Paula Von Sperling BBB 20 – Thelma

BBB 21 – Juliette

BBB 22 - Arthur Aguiar

Tags