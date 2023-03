Quem voltou ao BBB 23: Fred Nicácio e Larissa vencem repescagem

Participantes voltaram ao BBB 23 nessa quinta-feira, 23, após dois dias na Casa do Reencontro; Fred Nicácio e Larissa somaram 56% dos votos na repescagem

A espera terminou: após dois dias de votação, Fred Nicácio e Larissa foram os escolhidos para voltar ao Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). Eles retornaram ao reality na noite dessa quinta-feira, 23, ao fim da Prova do Líder.

Fred, Larissa e outros sete participantes participavam da Repescagem do BBB 23. Eles estavam desde a terça-feira, 21, na "Casa do Reencontro", onde disputavam a preferência do público.

Participaram da dinâmica todos os competidores eliminados em paredões, à exceção de Fred Bruno, que preferiu não disputar o retorno. Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência, e MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos após denúncia de importunação sexual, ficaram de fora da Repescagem.

Juntos, Fred Nicácio e Larissa somaram mais da metade dos votos na Casa do Reencontro. A professora teve 30,8% da preferência do público, enquanto o retorno do médico foi desejado por 25,1% dos telespectadores.

Em terceiro lugar ficou Key Alves, com 22% dos votos. Veja a colocação dos demais participantes:

Quarto lugar: Gabriel Tavares - 7,4%

Gabriel Tavares - 7,4% Quinto lugar: Cristian - 6,2%

Cristian - 6,2% Sexto lugar: Gustavo - 4,4%

Gustavo - 4,4% Sétimo lugar: Tina - 2%

Tina - 2% Oitavo lugar: Marília - 0,9%

Marília - 0,9% Nono lugar: Paula - 0,8%

A volta de Fred Nicácio e Larissa emocionou os participantes do BBB 23. No reencontro, cada um focou em atualizar os aliados sobre como está a preferência do público.

A professora abraçou as colegas do Quarto Deserto: Aline, Amanda e Bruna, e declarou seu amor pelas sisters. Para Amanda, Larissa disse que a torcida da participante "só cresce".

Fred Nicácio, por sua vez, celebrou principalmente com Domitila, Ricardo Alface e Sarah Aline. Ele aproveitou o retorno para revelar o caso da intolerância religiosa cometida por Cristian, Gustavo e Key.

Repescagem do BBB 23: quem participou?

Na "Casa do Reencontro" estiveram todos os ex-participantes do BBB 23 que saíram em Paredões. Larissa, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Tavares, Marília e Key foram confinados no local.

Participantes que saíram do BBB 23 por outros motivos não estão na Repescagem. Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência, portanto, não terá chance de voltar ao programa.

MC Guimê e Cara de Sapato, que saíram na quinta-feira, 16, também ficaram de fora da Repescagem. Eles foram expulsos do BBB 23 após acusações de assédio sexual.

Fred Bruno, eliminado no décimo paredão, optou por não participar da repescagem.

Imunidade e provas na Repescagem do BBB 23

Fred Nicácio e Larissa, escolhidos para retornar ao BBB 23, porém, não terão vida fácil. Eles voltaram à casa sem imunidade e não poderão participar da Prova do Anjo nesta semana - que será autoimune. Por terem chegado após a Prova do Líder, eles também não disputaram a coroa.



BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir ao reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

