BBB 24: a um mês de começar, veja as novidades da próxima edição

BBB 24 contará com dinâmica do "Inavasor". Será que o público poderá dar mais que simples espiadinhas? Crédito: Reprodução / Rede Globo

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e promete muitas mudanças para os confinados e para o público que acompanha o reality. Nos últimos meses, o diretor do programa, Boninho, adiantou várias novidades sobre a nova edição do Big Brother Brasil. Confira as novidades do BBB 24.

BBB 24: Programa terá o mesmo apresentador Indo para sua terceira temporada no programa, Tadeu Schmidt já foi confirmado como o apresentador do BBB 24. Ele assumiu o reality em 2022, após a saída de Tiago Leifert da Globo.



BBB 24: Reality terá mais “cara de povão” Em evento da Comic Con Experience 2023, em São Paulo, Boninho explicou que “vetou os médicos” do BBB 24 por conta das críticas recebidas na última edição. "O pessoal da saúde ama o "BBB". (...) Mas tenho uma péssima notícia esse ano. Vamos vetar os médicos. A gente quer o povão", disse ele. Ainda segundo o diretor, uma das perguntas no questionário de inscrição foi "Você está devendo no SPC (Serviço de proteção ao crédito)? Está com nome sujo?".

BBB 24: Novo sistema de votação O novo formato de votação do BBB 24 irá permitir que o público vote de duas formas diferentes no site do gshow. A primeira é o Voto da Torcida, em que o usuário poderá votar quantas vezes quiser com o login com sua conta Globo. Além disso, terá o Voto Único: cada pessoa poderá votar apenas uma vez por CPF nas votações do Paredão. Cada modelo terá o peso de 50% no resultado final. LEIA MAIS: BBB 24: Boninho nega participação de Chico Moedas no reality

BBB 24: Divisão do jogo em duas etapas Mais mudanças ocorrerão no sistema de votação. Na primeira etapa do programa em 2024, o público votará em quem quer que permaneça na casa, como acontece no reality A Fazenda, da Record. O eliminado será o menos votado. Na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador, como ocorria nas temporadas anteriores. O término da primeira etapa será anunciado durante o reality.

BBB 24: Novo grupo de participantes Outra novidade é que os brothers terão uma divisão inédita na edição de 2024. Além dos grupos Pipoca e Camarote, haverá um terceiro, chamado de Puxadinho. O anúncio foi feito por Boninho em julho deste ano.