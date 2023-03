Sétimo eliminado do BBB 23, Fred Nicácio chorou ao ver as cenas de intolerância religiosa de Gustavo, Key e Cristian no reality show

Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 23 (BBB 23). Com uma porcentagem de 62,94% dos votos totais, o médico foi o mais votado em paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black. O lutador ficou em segundo, com 36,23%, enquanto a saída do enfermeiro era desejo de apenas 0,83% do público.

No quadro Conversa com Eliminado, Nicácio teve acesso às cenas em que Gustavo, Key e Cristian falaram sobre "ter medo" de seus atos religiosas no reality, o que foi julgado como intolerância religiosa pelo público do programa. A reação do ex-BBB aos vídeos foi de tristeza e incômodo.

O médico dermatologista segue a umbanda e faz saudações aos orixás na casa. O caso aconteceu na segunda-feira, 20 de fevereiro. Na área externa da casa, o trio declarou "medo" de Fred Nicácio devido à sua religião.

Segundo eles, o participante "tava parado fazendo os negócios dele" durante a noite, o que os incomodou. "Vocês acordaram com o Fred? Vocês não viram? (...) Eu acordei e ele estava parado em frente à cama de vocês", disse Cristian.

Demonstrando preocupação, o casal questionou o que o médico estava fazendo. "Eu não sei. Eu estou c... de medo", respondeu o emparedado da semana que, assim como Gustavo, disse ter rezado após presenciar a cena.

Key ameaçou desistir do programa: "Eu falei pra você, não estou louca. Mano, eu vou apertar o botão. Eu não fico aqui se essa porra estiver acontecendo".

BBB 23: quais foram as cenas de intolerância religiosa que Nicácio viu na Eliminação?

"Ele tava parado fazendo os negócios dele" mais uma vez a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando? #BBB23 pic.twitter.com/CE0oKo43Uw — Fred Nicácio (@NicacioFred) February 20, 2023

Depois de assistir a essas cenas, o médico fez gesto que indica choro e lamentou: “Isso é um julgamento. É intolerância religiosa. Isso mata pessoas no Brasil inteiro, destrói fé. Isso aniquila pessoas. Isso machuca a gente”.

“Eu jamais poderia imaginar que tudo isso estava acontecendo por trás desse cenário. É muito sério você relacionar religiões de matrizes africanas a algo ruim. É muito triste você ter que ouvir pessoas ouvindo isso. Sabe o que é mais louco? São três pessoas brancas falando sobre isso. É racismo religioso associado a intolerância religiosa”, continuou Fred Nicácio.

Por fim, o sétimo eliminado compara a situação com a fé de uma pessoa branca, no caso, Cristian. “Se fosse eu com um terço como o do Gustavo, não ia dar nada. O racista sempre vai ter uma desculpa, o intolerante sempre vai ter uma desculpa. Sempre vão tentar escapar por algum lugar”, disse.

“Isso vai além da intolerância religiosa. É racismo religioso.” #BatePapoBBB pic.twitter.com/ZE6twmPXua — Fred Nicácio (@NicacioFred) March 1, 2023

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

