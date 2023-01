BBB 23: Paula e Gabriel foram os escolhidos da Casa de Vidro

Os participantes escolhidos da Casa de Vidro para participar do BBB 23 foram anunciados para o público do reality show nesta quinta-feira, 12, durante intervalo do programa "Encontro com Patrícia Poeta" e deverão entrar na casa fixa do programa durante a estreia do programa na segunda-feira, 16.

Os escolhidos foram Gabriel, modelo e administrador de Ribeirão Preto (SP), e Paula, paraense, de Jacundá, e filha de nordestinos.

Giovanna Leão, 25 anos

Nascida em Campinas, interior de São Paulo, e moradora do Rio de Janeiro atualmente. A ruiva afirma que está "vivendo um sonho" ao entrar para a Casa de Vidro. "Estou extremamente doida", gritou eufórica.

Manoel Vicente, 32 anos

Vindo de Cuiabá, Mato Grosso, Manoel é médico psiquiatra e disse estar no BBB 23 para representar "a força laranja" (provável referência ao cabelo ruivo).

Paula Freitas, 28 anos

Paraense, de Jacundá, filha de nordestinos. "Sou da época do telefone fixo do BBB", destacou.

Gabriel, 24 anos

Modelo e administrador de Ribeirão Preto, São Paulo. "Eu vim aproveitar essa oportunidade do BBB", disse.

