BBB 23: jogo da discórdia tem lágrimas, brigas e confissões 

Jogo da discórdia desta segunda-feira (13/02) no BBB 23 foi marcado por uma "lavação de roupa suja", com muitas discussões, choros e confissão de culpa; entenda o que aconteceu

No jogo da discórdia que aconteceu nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), os participantes tiveram que escolher uma entre as flechas com cunho negativo para atribuir a alguém do jogo. A dinâmica foi marcada por ofensas e lágrimas.

Na apelidada "reunião de condomínio", cada jogador teve que escolher uma flecha para um brother. As categorias disponíveis para serem usadas eram: "quer mandar em todo mundo","não consigo engolir" e "se esconde atrás dos outros".

O flechas do jogo da discórdia atingiram em cheio nas brigas.#ThreadTracklist Dia 28 pic.twitter.com/pLoJCBTIkT

BBB 23: veja a flecha que cada brother recebeu no jogo da discórdia



Amanda colocou a flecha "não consigo engolir" em Fred Nicácio



colocou a flecha "não consigo engolir" em Bruno Gaga colocou a flecha "quer mandar em todo mundo" em Cristian

colocou a flecha "quer mandar em todo mundo" em MC Guimê escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Fred Nicácio

escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Paula escolheu a flecha "não consigo engolir" para Cristian



escolheu a flecha "não consigo engolir" para Larissa escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Paula

escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Gabriel Santana escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian

escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cara de Sapato escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cezar

escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Ricardo escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cezar

escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Key Alves escolheu a flecha "não consigo engolir" para Paula

escolheu a flecha "não consigo engolir" para Fred escolheu a flecha "não consigo engolir" para Cristian

escolheu a flecha "não consigo engolir" para Fred Nicácio escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian

escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian escolheu a flecha "quer mandar em todo mundo" para Fred Nicácio

escolheu a flecha "quer mandar em todo mundo" para Marvvila escolheu a placa "se esconde atrás dos outros" para Cristian

escolheu a placa "se esconde atrás dos outros" para Sarah Aline escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian

escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Gustavo escolhe a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian

escolhe a flecha "se esconde atrás dos outros" para Domitila escolheu a flecha "não consigo engolir" para Cristian

escolheu a flecha "não consigo engolir" para Aline Wirley escolheu a flecha "não consigo engolir" para Domitila



escolheu a flecha "não consigo engolir" para Cezar escolheu a flecha "não consigo engolir" para Ricardo

escolheu a flecha "não consigo engolir" para Bruna escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Fred Nicácio

antes de se envolver em qualquer relacionamento, pense: ele usaria o ao vivo do jogo da discórdia para me defender? ADMITA VOCÊ TAMBÉM QUERIA SER DRA AMANDA MEIRELLES #BBB23 pic.twitter.com/HCv0XFEUUG — titi das publis (@gleycetuita) February 14, 2023

Tadeu: “Aqui é o jogo da discórdia e não jogo dos elogios. Você pode elogiar o resto do dia. Aqui é jogo da discórdia. Jogo das flechadas”. #BBB23 pic.twitter.com/Y2lEDXmsK8 — CHOQUEI (@choquei) February 14, 2023

BBB 23: onde assistir ao programa?



O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

