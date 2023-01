Prêmio do BBB 23 será o maior da história do reality; veja valor

O valor do prêmio que o campeão do BBB 23 vai levar pode aumentar durante programa e vai depender do quanto o participante se esforça nas provas; entenda

O Big Brother Brasil 23 começa nesta segunda-feira, 16 de janeiro (16/01), e muitas novidades foram anunciadas para esta nova edição que tem o apresentador Tadeu Schmidt no comando.

Uma dessas novidades é o valor do prêmio do reality show, que promete ser o maior entre todas as edições do BBB.

O valor exato não foi divulgado ainda, mas o que se sabe é que o campeão pode levar até R$ 5 milhões.

Prêmio do BBB 23: como será a dinâmica?

Segundo o apresentador do reality, o valor pode aumentar durante a temporada, e todos devem colaborar para que o prêmio seja o maior possível.

Em informações divulgadas por Tadeu, o valor depende do quanto o participante se esforça nas provas, ou seja, o montante poderá aumentar durante as dinâmicas do reality show.

BBB 23: outras novidades além do prêmio

Além do prêmio inédito, outras novidades deixarão a nova edição do programa mais emocionante, que é o caso do "Poder Coringa" que se constitui a cada paredão como um benefício em leilão para os jogadores disputarem entre si.

Outra novidade que movimentará o jogo é que cada eliminado poderá gravar um vídeo após sair do programa, deixando um recado para alguém em específico. Vale ressaltar que o vídeo será aberto para todos os participantes assistirem.

