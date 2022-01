BBB 22: Arthur tem "desvio de caráter" e Tiago é "bananão", diz Rodrigo

No BBB 22, Rodrigo Mussi afirmou que o colega de confinamento Arthur Aguiar tem "desvio de caráter", enquanto Tiago Abravanel é um "bananão". O paulista estava desabafando com Jessilane Alves sobre sua personalidade de jogador

Durante a primeira festa do Líder do BBB 22, na noite dessa quarta-feira, 26, Rodrigo Mussi afirmou, em conversa com Jessilane Alves, que o colega de confinamento Arthur Aguiar tem “desvio de caráter”, enquanto Tiago Abravanel é um “bananão”. O paulista estava desabafando com a sister sobre sua personalidade de jogador.

“O Arthur tem um put* desvio de caráter, todo mundo sabia! Chegou aqui, eu dei uma chance para esse cara e falei: ‘Cara, fiquei feliz com a sua imunidade...’ Mas o cara fica aqui escondidinho pegando as pessoas que estão sem grupo e trazendo para ele, tentando achar um vilão”, disparou ele sobre o ator e cantor.

Já sobre o neto de Silvio Santos, Rodrigo criticou: “O cara diz que adora o Big Brother, que adora jogar e tá aqui assim. Um bananão. Chega disso de votar e pedir desculpas. Vai tomar no c*! Eu tô no jogo caralh*, eu tô aqui por causa de R$ 1,5 milhão e pra ser o que eu sou lá fora!” Jessilane esboçou poucas reações ao longo da conversa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com BBB 22 em clima de amor, relembre e assista aos barracos do BBB 21

BBB 22: Lucas beija Eslovênia durante festa e Natália chora

BBB 22: após choro e quase desistência de Natália, Linn e Naiara têm embate

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista dos participantes confirmados:

BBB: confira a retrospectiva

Tags