Quem vence A Fazenda 17? Enquete UOL tem nova parcial

Enquete Uol A Fazenda 17 hoje: quem vence a final? Veja parcial atualizadaA votação parcial atualizada da enquete Uol indica quem será o provável vencedor de A Fazenda 17; veja dados atualizados sobre a preferência do público
Os quatro finalistas de A Fazenda 17 foram oficialmente definidos com a eliminação dupla de Luiz Mesquita e Walério Araújo nesta terça-feira, 16.
Agora, Dudu Camargo, Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano Moraes disputam o grande prêmio de R$ 2 milhões. O resultado final será revelado na quinta-feira, 18.
A última semana do reality rural marcou disputas intensas. Uma delas foi na segunda-feira, 15, quando Kathy Maravilha foi eliminada na penúltima roça do programa.
Para quem quer antecipar o resultado, a enquete UOL já funciona como um termômetro da opinião pública e aponta os favoritos ao título. Confira as parciais atualizadas a seguir:
Leia mais
A Fazenda 17: como foi a última Roça?
A última Roça da edição foi formada após a eliminação de Kathy na noite anterior. Com isso, os seis participantes restantes foram direto para a zona de eliminação.
O top 6, foramado por Duda Wendling, Luiz Mesquita, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Saory Cardoso e Walério Araújo, disputavam o favoritismo do público para permanecer no programa.
Antes de anunciar os finalistas, Adriane Galisteu, apresentadora do reality, informou que a ordem de revelação não estava relacionada com a quantidade de votos.
Foi anunciado, então, que Saory, Fabiano, Duda e Dudu foram salvos e seguem na disputa pelos R$ 2 milhões. Assim, Mesquita e Walério foram eliminados com 2,55% e 2,28% dos votos, respectivamente.
Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem deve ganhar a final?
A consulta extraoficial reúne mais de 233 mil votos até a produção desta matéria e já aponta para um possível ganhador. No momento, o cenário atualizado está assim:
- Dudu Camargo - 44,16%
- Duda Wendling - 30,9%
- Saory Cardoso - 23,93%
- Fabiano Moraes - 1,01%
De acordo com os números parciais atualizados, Dudu Camargo continua como favorito ao prêmio. Duda Wendling aparece em seguida, ainda com uma distancia considerável, com quase 15% de diferença.
Deve-se lembrar que Dudu já liderava a preferência do público após a saída de Tamires; na enquente de "quem é o favorito", o segundo lugar era ocupado por Saory.
Fabiano, o pai de Viih Tube, é quem ainda enfrenta a menor aprovação do público até agora, sendo o nome menos provável ao título. Na história do reality rural, somente o primeiro, segundo e terceiro lugar são premiados.
Vale reforçar que a enquete do Uol não interfere no resultado oficial do programa, servindo apenas como indicação da tendência do público nas redes e plataformas digitais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em "Vote"
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.