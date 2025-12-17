Enquete Uol A Fazenda 17: quem ganha a final hoje? Veja parcial

Duda, Dudu, Fabiano e Saory foram top 4 de A Fazenda 17; confira o favorito ao prêmio / Crédito: Reprodução / R7

Após a eliminação dupla de Luiz Mesquita e Walério Araújo na última terça-feira, 16, os quatro finalistas de A Fazenda 17 foram oficialmente definidos. Dudu Camargo, Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano de Moraes agora disputam o grande prêmio de R$ 2 milhões. Com a final marcada para esta quinta-feira, 18, o clima é de expectativa. A semana, aliás, foi intensa: na segunda-feira, 15, Kathy Maravilha também se despediu do reality.

Antes de iniciar, Adriane Galisteu informou que a ordem de revelação não tem relação com a quantidade de votos. Saory, Fabiano, Duda e Dudu foram salvos e seguem na disputa pelos R$ 2 milhões. Assim, Mesquita e Walério foram eliminados com 2,55% e 2,28% dos votos, respectivamente. Leia mais A Fazenda: como estão hoje os campeões? Veja antes e depois Sobre o assunto A Fazenda: como estão hoje os campeões? Veja antes e depois

Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ganhar a final? A consulta extraoficial já reúne mais de 95 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa . No momento, o cenário está assim: Dudu Camargo - 44,97%



- 44,97% Duda Wendling - 28,37%

- 28,37% Saory Cardoso - 25,44,60%

- 25,44,60% Fabiano Moraes - 1,22%

De acordo com os números parciais, Dudu Camargo desponta como favorito ao prêmio. Duda Wendling aparece em seguida com uma distancia considerável, superando os 20% de diferença. Vale lembrar que Dudu já liderava a preferência do público após a saída de Tàmires; na enquente de "quem é o favorito", o segundo lugar era ocupado por Saory. Agora, resta saber se haverá uma reviravolta entre as peoas até o anúncio oficial.