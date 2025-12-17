Enquete Uol A Fazenda 17: quem ganha a final hoje? Veja parcial

Enquete Uol A Fazenda 17: quem ganha a final hoje? Veja parcialA votação parcial da enquete Uol indica quem será o provável vencedor de A Fazenda 17. Confira quem deve sair campeão do reality, nessa quinta-feira, 18
Após a eliminação dupla de Luiz Mesquita e Walério Araújo na última terça-feira, 16, os quatro finalistas de A Fazenda 17 foram oficialmente definidos. Dudu Camargo, Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano de Moraes agora disputam o grande prêmio de R$ 2 milhões.
Com a final marcada para esta quinta-feira, 18, o clima é de expectativa. A semana, aliás, foi intensa: na segunda-feira, 15, Kathy Maravilha também se despediu do reality.
Para quem quer antecipar o resultado, a enquete UOL já funciona como um termômetro da opinião pública e aponta os favoritos ao título. Confira as parciais a seguir:
A Fazenda 17: como foi a última Roça?
A última roça da edição foi formada após a eliminação de Kathy na noite anterior. Com isso, os seis participantes restantes foram direto para a zona de eliminação.
O top 6, foramado por Duda Wendling, Luiz Mesquita, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Saory Cardoso e Walério Araújo, disputavam o favoritismo do público para permanecer no programa. O anunciou foi transmitido ao vivo na noite dessa quarta-feira, 16.
Antes de iniciar, Adriane Galisteu informou que a ordem de revelação não tem relação com a quantidade de votos. Saory, Fabiano, Duda e Dudu foram salvos e seguem na disputa pelos R$ 2 milhões.
Assim, Mesquita e Walério foram eliminados com 2,55% e 2,28% dos votos, respectivamente.
Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ganhar a final?
A consulta extraoficial já reúne mais de 95 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa . No momento, o cenário está assim:
- Dudu Camargo - 44,97%
- Duda Wendling - 28,37%
- Saory Cardoso - 25,44,60%
- Fabiano Moraes - 1,22%
De acordo com os números parciais, Dudu Camargo desponta como favorito ao prêmio. Duda Wendling aparece em seguida com uma distancia considerável, superando os 20% de diferença.
Vale lembrar que Dudu já liderava a preferência do público após a saída de Tàmires; na enquente de "quem é o favorito", o segundo lugar era ocupado por Saory. Agora, resta saber se haverá uma reviravolta entre as peoas até o anúncio oficial.
Fabiano, o pai de Viih Tube, é quem enfrenta a menor aprovação do público até agora, tornando-se o nome menos provável ao título. Geralmente, somente o primeiro, o segundo e o terceiro lugar são premiados.
Vale reforçar que a enquete do Uol não interfere no resultado oficial do programa, servindo apenas como indicação da tendência do público nas redes e plataformas digitais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em "Vote"
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.