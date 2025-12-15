Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje na penúltima roça?

Enquete parcial do Uol aponta favoritos e mais ameaçado da 13ª roça de A Fazenda 17 / Crédito: Divulgação/Record

A 13ª e penúltima roça de A Fazenda 17 coloca frente a frente Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes. A votação da enquete realizada pelo Uol já aponta a tendência do público sobre quem deve permanecer no jogo e quem corre mais risco de deixar o reality rural.

Os cinco participantes dependem inteiramente da escolha dos telespectadores para seguir na disputa pelo prêmio milionário. A decisão será anunciada ao vivo nesta segunda-feira, 15, após uma semana marcada por conflitos, alianças instáveis e mudanças na formação da berlinda. Agora, a expectativa gira em torno das parciais da enquete, que funciona como um termômetro informal da opinião do público; confira a seguir. Leia mais Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após eliminação de Tamires Sobre o assunto Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após eliminação de Tamires

A Fazenda 17: como a 13ª Roça foi formada?

A penúltima roça da edição foi formada de forma diferente. Ao invés da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou a mercê de uma prova de agilidade. Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova, sendo o primeiro a ser confirmado na “roça especial”. O resto dos participantes foi divido em duplas. Os pares definidos foram: Duda e Saory, Dudu e Kathy, Walério e Mesquita.

A prova consistia em levar três luzes de lasers até a saída do labirinto. Para isso, eles tinham que trabalhar juntos, com um jogador no topo de uma torre dando as coordenadas, enquanto o parceiro ficava embaixo, movimentando alavancas que giravam espelhos e refletiam as luzes até o lugar certo. Quem escapou da roça foi Duda e Saory, que conseguiram cumprir a prova no menor tempo. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça com Fabiano. Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ficar? A consulta extraoficial já reúne mais de 66 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa apertada. No momento, o cenário está assim: