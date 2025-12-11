Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Duda, Mesquita ou Toninho?

Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado estão na 12ª roça de A Fazenda 17. Vote e opine quem deve deixar o programa, nesta quinta-feira, 11

A noite desta quinta-feira, 11, promete fortes emoções em A Fazenda 17. A décima segunda roça da temporada está oficialmente formada, e o público precisa decidir quem deixa o confinamento: Duda Wendling , Luiz Mesquita e Toninho Tornado .

A disputa pela liderança foi intensa. Saory Cardoso venceu a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo e escapando da eliminação.

Com isso, Mesquita, Duda e Toninho seguem na berlinda e dependem do voto popular para continuar na disputa pelo prêmio milionário.

A Fazenda 17: como a roça foi formada

Dudu Camargo, o fazendeiro da semana, iniciou a votação indicando Toninho para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Fabiano Moraes foi o alvo e recebeu 4 votos.

Antes de Fabiano ocupar o segundo banquinho, o jogador utilizou o poder da Chama Laranja para repassar todos os seus votos para Mesquita, tornando-o o segundo indicado.