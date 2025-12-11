Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Duda, Mesquita ou Toninho?Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado estão na 12ª roça de A Fazenda 17. Vote e opine quem deve deixar o programa, nesta quinta-feira, 11
A noite desta quinta-feira, 11, promete fortes emoções em A Fazenda 17. A décima segunda roça da temporada está oficialmente formada, e o público precisa decidir quem deixa o confinamento: Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado.
A disputa pela liderança foi intensa. Saory Cardoso venceu a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo e escapando da eliminação.
Com isso, Mesquita, Duda e Toninho seguem na berlinda e dependem do voto popular para continuar na disputa pelo prêmio milionário.
A Fazenda 17: como a roça foi formada
Dudu Camargo, o fazendeiro da semana, iniciou a votação indicando Toninho para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Fabiano Moraes foi o alvo e recebeu 4 votos.
Antes de Fabiano ocupar o segundo banquinho, o jogador utilizou o poder da Chama Laranja para repassar todos os seus votos para Mesquita, tornando-o o segundo indicado.
Carol Lekker, então, revelou a ordem do poder branco. “Hoje a puxada da baia não será feita pelo segundo roceiro. Escolha um peão da sede para fazer a puxada”. A influenciadora decidiu puxar Duda e colocá-la na berlinda.
Definido no Resta Um, Saory foi a quarta Roceira. Ela vetou Mesquita de disputar a Prova do Fazendeiro e é a nova fazendeira da semana.
Quem deve sair hoje? Vote na enquete do O POVO
Com personalidades diferentes e trajetórias distintas na sede, Duda, Mesquita e Toninho dividem opiniões entre os fãs.
A decisão agora está nas mãos do público, que vota para escolher quem deve continuar em A Fazenda 17.
