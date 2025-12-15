Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 13ª roça; quem sai hoje

Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem sai hoje na penúltima roça?A votação parcial da enquete Uol indica quem tem mais chance de permanecer na 13ª roça e quem está em risco de eliminação nesta segunda-feira, 15
A 13ª e penúltima roça de A Fazenda 17 coloca frente a frente Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes.
Dependendo da escolha dos telespectadores para seguir na disputa, a votação atualizada da enquete realizada pelo Uol já aponta o favorito do jogo e quem corre mais risco de deixar o reality rural.
A decisão será anunciada ao vivo nesta segunda-feira, 15, após uma semana marcada por conflitos. Alianças instáveis e mudanças na formação da berlinda pela na disputa pelo prêmio milionário.
Agora, a expectativa gira em torno das parciais da enquete, que funciona como um termômetro informal da opinião do público; confira a seguir.
A Fazenda 17: como a 13ª Roça foi formada?
A penúltima roça da edição foi formada de forma diferente. Ao invés da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou a mercê de uma prova de agilidade.
Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova, sendo o primeiro a ser confirmado na “roça especial”.
O resto dos participantes foi divido em duplas. Os pares definidos foram: Duda e Saory, Dudu e Kathy, Walério e Mesquita.
A prova consistia em levar três luzes de lasers até a saída do labirinto. Para isso, eles tinham que trabalhar juntos, com um jogador no topo de uma torre dando as coordenadas, enquanto o parceiro ficava embaixo, movimentando alavancas que giravam espelhos e refletiam as luzes até o lugar certo.
Quem escapou da roça foi Duda e Saory, que conseguiram cumprir a prova no menor tempo. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça com Fabiano.
Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem deve ficar?
A consulta extraoficial já reúne mais de 109 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa apertada. No momento, o cenário está assim:
- Dudu Camargo - 56,22%
- Luiz Mesquita - 12,31%
- Fabiano Moraes - 12,29%
- Walério Araújo - 11,31%
- Kathy Maravilha - 7,87%
Pelos números parciais atualizados, Dudu Camargo desponta como favorito a ficar. Antes, Fabiano Moraes se classificava em segundo, mas Luiz Mesquita tomou a posição por uma pouca diferença.
Já Kathy Maravilha é quem enfrenta a menor aprovação do público até agora, tornando-se o nome mais ameaçado da noite.
Vale reforçar que a enquete do Uol não interfere no resultado oficial do programa, servindo apenas como indicação da tendência do público nas redes e plataformas digitais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.