Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 13ª roça; quem sai hoje

Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem sai hoje na penúltima roça?

A votação parcial da enquete Uol indica quem tem mais chance de permanecer na 13ª roça e quem está em risco de eliminação nesta segunda-feira, 15
Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 13ª e penúltima roça de A Fazenda 17 coloca frente a frente Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes.

Dependendo da escolha dos telespectadores para seguir na disputa, a votação atualizada da enquete realizada pelo Uol já aponta o favorito do jogo e quem corre mais risco de deixar o reality rural. 

A decisão será anunciada ao vivo nesta segunda-feira, 15, após uma semana marcada por conflitos. Alianças instáveis e mudanças na formação da berlinda pela na disputa pelo prêmio milionário.

Agora, a expectativa gira em torno das parciais da enquete, que funciona como um termômetro informal da opinião do público; confira a seguir.

Leia mais

A Fazenda 17: como a 13ª Roça foi formada?

A penúltima roça da edição foi formada de forma diferente. Ao invés da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou a mercê de uma prova de agilidade.

Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova, sendo o primeiro a ser confirmado na “roça especial”.

O resto dos participantes foi divido em duplas. Os pares definidos foram: Duda e Saory, Dudu e Kathy, Walério e Mesquita.

A prova consistia em levar três luzes de lasers até a saída do labirinto. Para isso, eles tinham que trabalhar juntos, com um jogador no topo de uma torre dando as coordenadas, enquanto o parceiro ficava embaixo, movimentando alavancas que giravam espelhos e refletiam as luzes até o lugar certo.

Quem escapou da roça foi Duda e Saory, que conseguiram cumprir a prova no menor tempo. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça com Fabiano. 

Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem deve ficar?

A consulta extraoficial já reúne mais de 109 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa apertada. No momento, o cenário está assim:

  • Dudu Camargo - 56,22%
  • Luiz Mesquita - 12,31%
  • Fabiano Moraes - 12,29%
  • Walério Araújo - 11,31%
  • Kathy Maravilha - 7,87%

Pelos números parciais atualizados, Dudu Camargo desponta como favorito a ficar. Antes, Fabiano Moraes se classificava em segundo, mas Luiz Mesquita tomou a posição por uma pouca diferença. 

Kathy Maravilha é quem enfrenta a menor aprovação do público até agora, tornando-se o nome mais ameaçado da noite.

Vale reforçar que a enquete do Uol não interfere no resultado oficial do programa, servindo apenas como indicação da tendência do público nas redes e plataformas digitais.

Leia mais

Como votar no site oficial:

1. Acesse o site oficial

Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.

2. Clique em “Vote”

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.

3. Confirme o seu voto

Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.

4. Vote quantas vezes quiser

Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.

A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar