Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 13ª roça; quem sai hoje

Enquete parcial do Uol aponta favoritos e mais ameaçado da 13ª roça de A Fazenda 17 / Crédito: Divulgação/Record

A 13ª e penúltima roça de A Fazenda 17 coloca frente a frente Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes. Dependendo da escolha dos telespectadores para seguir na disputa, a votação atualizada da enquete realizada pelo Uol já aponta o favorito do jogo e quem corre mais risco de deixar o reality rural.

Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova, sendo o primeiro a ser confirmado na “roça especial”. O resto dos participantes foi divido em duplas. Os pares definidos foram: Duda e Saory, Dudu e Kathy, Walério e Mesquita. A prova consistia em levar três luzes de lasers até a saída do labirinto. Para isso, eles tinham que trabalhar juntos, com um jogador no topo de uma torre dando as coordenadas, enquanto o parceiro ficava embaixo, movimentando alavancas que giravam espelhos e refletiam as luzes até o lugar certo.

Quem escapou da roça foi Duda e Saory, que conseguiram cumprir a prova no menor tempo. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça com Fabiano. Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem deve ficar? A consulta extraoficial já reúne mais de 109 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa apertada. No momento, o cenário está assim: Dudu Camargo - 56,22%

- 56,22% Luiz Mesquita - 12,31%

- 12,31% Fabiano Moraes - 12,29%

- 12,29% Walério Araújo - 11,31%

- 11,31% Kathy Maravilha - 7,87%

Pelos números parciais atualizados, Dudu Camargo desponta como favorito a ficar. Antes, Fabiano Moraes se classificava em segundo, mas Luiz Mesquita tomou a posição por uma pouca diferença.