Enquete A Fazenda 17: reta final tem Roça com 5 peões; quem sai?Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes estão na penúltima Roça de A Fazenda 17. Vote em quem deve deixar o programa
Em reta final de A Fazenda 17, a noite desta segunda-feira, 15, promete fortes emoções. Na penúltima roça da temporada, o público precisa decidir entre cinco pões quem deixa o confinamento: Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes.
A 13ª Roça da edição foi formada de forma diferente. Em vez da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou à mercê de uma prova de agilidade.
A Fazenda 17: como a roça foi formada
Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova e ocupou o primeiro banquinho da berlinda. O outros participantes foram dividos em duplas:
Exibida no domingo, 14, a prova exigia levar três luzes de laser até a saída do labirinto, com um jogador no topo da torre orientando o parceiro, que acionava alavancas para refletir a luz pelos espelhos até o lugar certo.
Duda e Saory concluíram a prova no menor tempo e escaparam da roça. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça junto com Fabiano.
A decisão será anunciada ao vivo nesta segunda-feira, 15. No dia seguinte, acontecerá a eliminação dupla, seguida da grande final do reality show na quinta-feira.
Quem deve sair hoje? Vote na enquete do O POVO
A decisão agora está nas mãos do público, que vota para escolher quem deve continuar em A Fazenda 17.
