Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete A Fazenda 17: reta final tem Roça com 5 peões; quem sai?

Enquete A Fazenda 17: reta final tem Roça com 5 peões; quem sai?

Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes estão na penúltima Roça de A Fazenda 17. Vote em quem deve deixar o programa
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em reta final de A Fazenda 17, a noite desta segunda-feira, 15, promete fortes emoções. Na penúltima roça da temporada, o público precisa decidir entre cinco pões quem deixa o confinamento: Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes.

Leia mais

A 13ª Roça da edição foi formada de forma diferente. Em vez da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou à mercê de uma prova de agilidade.

A Fazenda 17: como a roça foi formada

Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova e ocupou o primeiro banquinho da berlinda. O outros participantes foram dividos em duplas:

  • Duda e Saory,
  • Dudu e Kathy,
  • Walério e Mesquita.

Exibida no domingo, 14, a prova exigia levar três luzes de laser até a saída do labirinto, com um jogador no topo da torre orientando o parceiro, que acionava alavancas para refletir a luz pelos espelhos até o lugar certo.

Leia mais

Duda e Saory concluíram a prova no menor tempo e escaparam da roça. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça junto com Fabiano.

A decisão será anunciada ao vivo nesta segunda-feira, 15. No dia seguinte, acontecerá a eliminação dupla, seguida da grande final do reality show na quinta-feira.

Quem deve sair hoje? Vote na enquete do O POVO

A decisão agora está nas mãos do público, que vota para escolher quem deve continuar em A Fazenda 17.

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar