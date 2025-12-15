Enquete A Fazenda 17: reta final tem Roça com 5 peões; quem sai?

Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Kathy Maravilha, Walério Araújo e Fabiano Moraes estão na penúltima Roça de A Fazenda 17. Vote em quem deve deixar o programa

Em reta final de A Fazenda 17, a noite desta segunda-feira, 15, promete fortes emoções. Na penúltima roça da temporada, o público precisa decidir entre cinco pões quem deixa o confinamento: Dudu Camargo , Luiz Mesquita , Kathy Maravilha , Walério Araújo e Fabiano Moraes .

A 13ª Roça da edição foi formada de forma diferente. Em vez da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou à mercê de uma prova de agilidade.

A Fazenda 17: como a roça foi formada

Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova e ocupou o primeiro banquinho da berlinda. O outros participantes foram dividos em duplas:

Duda e Saory,

Dudu e Kathy,

Walério e Mesquita.

Exibida no domingo, 14, a prova exigia levar três luzes de laser até a saída do labirinto, com um jogador no topo da torre orientando o parceiro, que acionava alavancas para refletir a luz pelos espelhos até o lugar certo.

