Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 12ª roça; quem sai hoje

Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem deve sair hoje na 12ª roçaA votação parcial da enquete UOL indica quem tem mais chance de permanecer na 12ª roça e quem está em risco de eliminação nesta quinta-feira, 11
A 12ª roça de A Fazenda 17 coloca frente a frente Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado. A votação da enquete realizada pelo Uol já aponta a tendência do público sobre quem deve permanecer no jogo e quem corre mais risco de deixar o reality rural.
Os três participantes dependem inteiramente da escolha dos telespectadores para seguir na disputa pelo prêmio milionário.
A decisão será anunciada ao vivo nesta quinta-feira, 11, após uma semana marcada por conflitos, alianças instáveis e mudanças na formação da berlinda.
Agora, a expectativa gira em torno das parciais da enquete, que funciona como um termômetro informal da opinião do público; confira a seguir.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada?
A dinâmica começou com a indicação direta do Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que escolheu Toninho Tornado para ocupar o primeiro banquinho. Na sequência, a votação entre os peões da sede definiu Fabiano Moraes como o mais votado, acumulando quatro votos.
Antes de Fabiano ocupar o segundo banquinho, o jogador utilizou o poder da Chama Laranja para repassar todos os seus votos para Mesquita, tornando-o o segundo indicado.
Carol Lekker, então, revelou a ordem do poder branco e puxou Duda da baia para a berlinda. Definido no Resta Um, Saory Cardoso foi a quarta Roceira.
Ao final, Mesquita foi vetado da Prova do Fazendeiro por Saory e não teve chance de escapar da eliminação. A modelo é a nova fazendeira da semana.
Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve ser sair?
A consulta extraoficial já reúne mais de 204 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa apertada. No momento, o cenário está assim:
- Toninho Tornado - 36,33%
- Luiz Mesquita - 36,32%
- Duda Wendling - 27,35%
Pelos números parciais, Toninho Tornado aparece à frente, enquanto Luiz Mesquita segue de perto. Já Duda Wendling é quem enfrenta a menor aprovação do público até agora, tornando-se o nome mais ameaçado da noite.
Vale reforçar que a enquete do Uol não interfere no resultado oficial do programa, servindo apenas como indicação da tendência do público nas redes e plataformas digitais.
Leia mais
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.