Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 12ª roça; quem sai hoje

Enquete parcial do Uol aponta favoritos e mais ameaçado da 12ª roça de A Fazenda 17 / Crédito: Reprodução/R7

A 12ª roça de A Fazenda 17 coloca frente a frente Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado. A votação da enquete realizada pelo Uol já aponta a tendência do público sobre quem deve permanecer no jogo e quem corre mais risco de deixar o reality rural. Os três participantes dependem inteiramente da escolha dos telespectadores para seguir na disputa pelo prêmio milionário.

A decisão será anunciada ao vivo nesta quinta-feira, 11, após uma semana marcada por conflitos, alianças instáveis e mudanças na formação da berlinda. Agora, a expectativa gira em torno das parciais da enquete, que funciona como um termômetro informal da opinião do público; confira a seguir.

A dinâmica começou com a indicação direta do Fazendeiro da semana, Dudu Camargo, que escolheu Toninho Tornado para ocupar o primeiro banquinho. Na sequência, a votação entre os peões da sede definiu Fabiano Moraes como o mais votado, acumulando quatro votos.

Antes de Fabiano ocupar o segundo banquinho, o jogador utilizou o poder da Chama Laranja para repassar todos os seus votos para Mesquita, tornando-o o segundo indicado. Carol Lekker, então, revelou a ordem do poder branco e puxou Duda da baia para a berlinda. Definido no Resta Um, Saory Cardoso foi a quarta Roceira. Ao final, Mesquita foi vetado da Prova do Fazendeiro por Saory e não teve chance de escapar da eliminação. A modelo é a nova fazendeira da semana.