A Fazenda 17: saiba quem foi o eliminado na 11° roça do reality

A Fazenda 17: saiba quem foi o eliminado na 11° roça do realityMais um eliminado da 17ª edição do reality rural da Record TV se despediu do público nessa quinta-feira, 4; saiba quem foi
A 11ª eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nessa quinta-feira, 4. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record.
Com baixa porcentagem dos votos, a dançarina e influencer digital Tàmires Assis foi eliminada com 21,02%. Escaparam da eliminação Luiz Mesquita e Saory Cardoso.
A Fazenda 17: Tàmires Assis é a 11° eliminada
O público ficou livre para votar entre os três indicados à eliminação e decidir quem quer que fique no jogo. A votação foi aberta no portal R7 logo após a formação da roça e seguiu até a noite da eliminação, nesta quinta-feira, 4.
A Fazenda 17: como foi a formação da Roça?
A formação da 11ª Roça começou nesta terça-feira, 2, quando Walério Araújo, o Fazendeiro da semana, indicou Saory para ocupar o primeiro banquinho. Com cinco votos da casa, Dudu Camargo também foi para a berlinda.
O ex-apresentador, porém, utilizou o poder da Chama Branca, dado por Carol Lekker, e anulou todos os seus votos. A segunda mais votada foi Tàmires, com quatro votos, e ela ocupou o lugar de Dudu.
A dançarina puxou Luiz Mesquita da baia, que ocupou o segundo banco. No Resta Um, Dudu sobrou e retornou à berlinda.
Carol vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro. Na quarta-feira, 3, Dudu venceu e se tornou o Fazendeiro da semana mais uma vez.
Assim, a terceira Roça de A Fazenda 17 foi formada por:
- Tàmires Assis
- Luiz Mesquita
- Saory Cardoso
Tàmires Assis em A Fazenda 17: quem é a participante
- Natural de Itacoatiara (AM), Tamires Assis tem formação em administração pública e trabalha como servidora pública em paralelo às demais atividades artísticas;
- Nas redes sociais, Tamires compartilha momentos relacionados ao seu trabalho artístico, sua imagem de musa do Garantido, treinos físicos, além de mostrar sua rotina pessoal;
- No Festival Folclórico de Parintins, sua posição como guia do levantador de toadas a coloca no centro das apresentações culturais;
- A visibilidade nacional de Tamires foi ampliada após um affair com Davi Brito, o que chamou atenção da mídia para seu nome;
- Durante o relacionamento, ela fez denúncias de violência psicológica e ameaça e, após casos registrados até em videochamados, uma medida protetiva foi concedida pela Justiça para que ele se afastasse dela;
- Tamires é apontada como “sósia” de Isabelle Nogueira, ex-BBB e atual cunhã-poranga, devido à semelhança física entre as duas, fato que viralizou nas redes após alguns registros públicos.
A Fazenda 17: onde assistir ao programa
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.
Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.