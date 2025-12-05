A Fazenda 17: saiba quem foi o eliminado na 11° roça do reality

Tàmires se despede oficialmente do reality rural A Fazenda / Crédito: Reprodução/Instagram @ttamiresassis

A 11ª eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nessa quinta-feira, 4. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record. Com baixa porcentagem dos votos, a dançarina e influencer digital Tàmires Assis foi eliminada com 21,02%. Escaparam da eliminação Luiz Mesquita e Saory Cardoso.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A dançarina puxou Luiz Mesquita da baia, que ocupou o segundo banco. No Resta Um, Dudu sobrou e retornou à berlinda. Carol vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro. Na quarta-feira, 3, Dudu venceu e se tornou o Fazendeiro da semana mais uma vez. Assim, a terceira Roça de A Fazenda 17 foi formada por: