Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17: saiba quem foi o eliminado na 11° roça do reality

A Fazenda 17: saiba quem foi o eliminado na 11° roça do reality

Mais um eliminado da 17ª edição do reality rural da Record TV se despediu do público nessa quinta-feira, 4; saiba quem foi
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 11ª eliminação de A Fazenda 17 aconteceu nessa quinta-feira, 4. Três peões foram para a Roça, e o público decidiu quem deveria deixar o reality rural da Record.

Com baixa porcentagem dos votos, a dançarina e influencer digital Tàmires Assis foi eliminada com 21,02%. Escaparam da eliminação Luiz Mesquita e Saory Cardoso.

A Fazenda 17: Tàmires Assis é a 11° eliminada

O público ficou livre para votar entre os três indicados à eliminação e decidir quem quer que fique no jogo. A votação foi aberta no portal R7 logo após a formação da roça e seguiu até a noite da eliminação, nesta quinta-feira, 4.

Leia mais

A Fazenda 17: como foi a formação da Roça?

A formação da 11ª Roça começou nesta terça-feira, 2, quando Walério Araújo, o Fazendeiro da semana, indicou Saory para ocupar o primeiro banquinho. Com cinco votos da casa, Dudu Camargo também foi para a berlinda.

O ex-apresentador, porém, utilizou o poder da Chama Branca, dado por Carol Lekker, e anulou todos os seus votos. A segunda mais votada foi Tàmires, com quatro votos, e ela ocupou o lugar de Dudu.

A dançarina puxou Luiz Mesquita da baia, que ocupou o segundo banco. No Resta Um, Dudu sobrou e retornou à berlinda.

Carol vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro. Na quarta-feira, 3, Dudu venceu e se tornou o Fazendeiro da semana mais uma vez.

Assim, a terceira Roça de A Fazenda 17 foi formada por:

  • Tàmires Assis
  • Luiz Mesquita
  • Saory Cardoso

Tàmires Assis em A Fazenda 17: quem é a participante

  • Natural de Itacoatiara (AM), Tamires Assis tem formação em administração pública e trabalha como servidora pública em paralelo às demais atividades artísticas;
  • Nas redes sociais, Tamires compartilha momentos relacionados ao seu trabalho artístico, sua imagem de musa do Garantido, treinos físicos, além de mostrar sua rotina pessoal;
  • No Festival Folclórico de Parintins, sua posição como guia do levantador de toadas a coloca no centro das apresentações culturais;
  • A visibilidade nacional de Tamires foi ampliada após um affair com Davi Brito, o que chamou atenção da mídia para seu nome;
  • Durante o relacionamento, ela fez denúncias de violência psicológica e ameaça e, após casos registrados até em videochamados, uma medida protetiva foi concedida pela Justiça para que ele se afastasse dela;
  • Tamires é apontada como “sósia” de Isabelle Nogueira, ex-BBB e atual cunhã-poranga, devido à semelhança física entre as duas, fato que viralizou nas redes após alguns registros públicos.

A Fazenda 17: onde assistir ao programa

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.

Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar