Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem deve sair hoje na 11ª roça

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem deve sair hoje na 11ª roçaVeja quem deve deixar A Fazenda 17 hoje, segundo a enquete Uol, e entenda como a formação da 12ª Roça colocou três peões em clima de tensão
Com apenas dez peões na competição, a madrugada desta quinta-feira, 4, trouxe um forte indicativo sobre quem deve deixar A Fazenda 17.
Parciais mostram quais peões aparecem com desvantagem na disputa com Tamires Assis, Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso, sugerindo quem pode iniciar os preparativos para deixar o confinamento.
Saiba como foi a dinâmica da roça e veja parciais da enquete Uol com dados atualizados.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada
A formação da 11ª Roça ocorreu após uma noite movimentada. Dudu Camargo escapou da berlinda ao vencer, pela quarta vez, a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo.
Mesquita, vetado da prova, acabou permanecendo na Roça e desde então aparece como o nome mais rejeitado pelo público na votação paralela.
Poderes e vetos que mudaram os rumos em A Fazenda 17
A formação desta Roça também foi marcada por reviravoltas provocadas pelos poderes. Carol Lekker, vencedora da Prova de Fogo, entregou o Poder da Chama Branca a Dudu Camargo, que anulou os cinco votos que havia recebido. Assim, Tamires Assis, com quatro votos, acabou na berlinda e puxou Mesquita para acompanhá-la.
O Fazendeiro da Semana, Walério Araújo, indicou Saory Cardoso diretamente. Já o Poder Laranja deu à ex-Miss Bumbum o direito de iniciar o “Resta Um” e vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro; ela escolheu Mesquita.
Enquete Uol A Fazenda 17: veja parciais
Segundo a consulta, Mesquita tem apenas 28,16% de intenção dos votos para continuar, tornando-se o mais provável eliminado.
A disputa entre os roceiros está apertada: Saory aparece com 37,59% e Tamires com 34,25%. O resultado oficial será revelado ao vivo a partir das 22h30min desta quinta-feira, 4 de dezembro.
O resultado parcial sobrem quem o público quer que fique na 11ª roça apresentou as seguintes porcentagens, até as 12h20min:
- Saory – 37,59%
- Tamires – 34,25%
- Mesquita - 28,16%