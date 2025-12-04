Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem deve sair hoje na 11ª roça

Veja quem deve deixar A Fazenda 17 hoje, segundo a enquete Uol, e entenda como a formação da 12ª Roça colocou três peões em clima de tensão
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Com apenas dez peões na competição, a madrugada desta quinta-feira, 4, trouxe um forte indicativo sobre quem deve deixar A Fazenda 17.

Parciais mostram quais peões aparecem com desvantagem na disputa com Tamires Assis, Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso, sugerindo quem pode iniciar os preparativos para deixar o confinamento.

Saiba como foi a dinâmica da roça e veja parciais da enquete Uol com dados atualizados.

A Fazenda 17: como a Roça foi formada

A formação da 11ª Roça ocorreu após uma noite movimentada. Dudu Camargo escapou da berlinda ao vencer, pela quarta vez, a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo.

Mesquita, vetado da prova, acabou permanecendo na Roça e desde então aparece como o nome mais rejeitado pelo público na votação paralela.

Poderes e vetos que mudaram os rumos em A Fazenda 17

A formação desta Roça também foi marcada por reviravoltas provocadas pelos poderes. Carol Lekker, vencedora da Prova de Fogo, entregou o Poder da Chama Branca a Dudu Camargo, que anulou os cinco votos que havia recebido. Assim, Tamires Assis, com quatro votos, acabou na berlinda e puxou Mesquita para acompanhá-la.

O Fazendeiro da Semana, Walério Araújo, indicou Saory Cardoso diretamente. Já o Poder Laranja deu à ex-Miss Bumbum o direito de iniciar o “Resta Um” e vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro; ela escolheu Mesquita.

Enquete Uol A Fazenda 17: veja parciais

Segundo a consulta, Mesquita tem apenas 28,16% de intenção dos votos para continuar, tornando-se o mais provável eliminado.

A disputa entre os roceiros está apertada: Saory aparece com 37,59% e Tamires com 34,25%. O resultado oficial será revelado ao vivo a partir das 22h30min desta quinta-feira, 4 de dezembro.

O resultado parcial sobrem quem o público quer que fique na 11ª roça apresentou as seguintes porcentagens, até as 12h20min:

  • Saory – 37,59%
  • Tamires – 34,25%
  • Mesquita - 28,16%

