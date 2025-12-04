Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Mesquita, Saory ou Tamires?

Veja quem disputa a preferência do público na décima primeira Roça e vote na enquete O POVO entre Luiz Mesquita, Saory Cardoso ou Tamires Assis
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Com apenas dez participantes ainda no jogo, a madrugada desta quinta-feira, 4, trouxe sinais claros de quem deve se despedir de A Fazenda 17: Luiz Mesquita, Saory Cardoso ou Tamires Assis.

Os três participantes agora dependem do voto do público para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 4.

Saiba como foi a dinâmica que formou a Roça e vote na enquete O POVO.

A Fazenda 17: como a 12ª Roça foi definida

A formação da 11ª Roça ocorreu após uma noite movimentada. Dudu Camargo escapou da berlinda ao vencer, pela quarta vez, a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo.

Mesquita, vetado da prova, acabou permanecendo na Roça e desde então aparece como o nome mais rejeitado pelo público na votação paralela.

Poderes e vetos que mudaram os rumos em A Fazenda 17

A formação desta Roça também foi marcada por reviravoltas provocadas pelos poderes. Carol Lekker, vencedora da Prova de Fogo, entregou o Poder da Chama Branca a Dudu Camargo, que anulou os cinco votos que havia recebido. Assim, Tamires Assis, com quatro votos, acabou na berlinda e puxou Mesquita para acompanhá-la.

O Fazendeiro da Semana, Walério Araújo, indicou Saory Cardoso diretamente. Já o Poder Laranja deu à ex-Miss Bumbum o direito de iniciar o “Resta Um” e vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro; ela escolheu Mesquita.

Quem deve sair da roça hoje, 4, em A Fazenda 17? Vote na enquete

O público já pode opinar e escolher quem merece permanecer no jogo. Vote abaixo e indique quem deve sair entre Luiz Mesquita, Saory Cardosos ou Tamires Assis na décima primeira Roça.

A enquete O POVO não tem caráter de decisão em A Fazenda 17. Por meio dela, você expressa sua opinião sobre a atual berlinda.

