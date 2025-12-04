Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Mesquita, Saory ou Tamires?

A 11ª Roça de A Fazenda 17 promete uma eliminação acirrada. Vote na enquete O POVO sobre quem deve deixar o reality nesta quinta-feira, 4. / Crédito: Reprodução/R7

Com apenas dez participantes ainda no jogo, a madrugada desta quinta-feira, 4, trouxe sinais claros de quem deve se despedir de A Fazenda 17: Luiz Mesquita, Saory Cardoso ou Tamires Assis. Os três participantes agora dependem do voto do público para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural. A eliminação ocorre ao vivo nesta quinta-feira, 4.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Poderes e vetos que mudaram os rumos em A Fazenda 17 A formação desta Roça também foi marcada por reviravoltas provocadas pelos poderes. Carol Lekker, vencedora da Prova de Fogo, entregou o Poder da Chama Branca a Dudu Camargo, que anulou os cinco votos que havia recebido. Assim, Tamires Assis, com quatro votos, acabou na berlinda e puxou Mesquita para acompanhá-la. O Fazendeiro da Semana, Walério Araújo, indicou Saory Cardoso diretamente. Já o Poder Laranja deu à ex-Miss Bumbum o direito de iniciar o “Resta Um” e vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro; ela escolheu Mesquita.