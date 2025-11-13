Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 8ª roça; veja quem sai

Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: veja quem deve sair hojeCarol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a roça de A Fazenda 17. Confira quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol
O reality A Fazenda 17 está agitando o público. Confira abaixo quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol.
Após a saída de Michelle Barros e Shia Phoenix do Super Paiol, a oitava roça do programa foi oficialmente formada.
Quem disputa a permanência dessa vez são os peões Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado, após Saory Cardoso ter sido salva na Prova do Fazendeiro.
O público agora se mobiliza para decidir quem deve deixar o reality rural por enquete online do Uol.
Como foi formada a 8ª roça de A Fazenda 17
A formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 11, após a eliminação dos peões Michelle Barros e Shia Phoenix pelo Super Paiol.
Durante a Prova do Fazendeiro, quatro participantes - Carol, Matheus, Toninho e Saory - foram indicados para a eliminação. Saory foi salva por Luiz Mesquita com o uso do Poder Branco.
Enquanto isso, Matheus recebeu 11 votos dos colegas e o quadriplicado de Duda Wendling, que tinha o Poder Laranja. Com isso, puxou Carol para a eliminação. No Resta Um, o indicado foi Toninho.
Enquete A Fazenda 17: como está a votação parcial do Uol
De acordo com a enquete do Uol, que soma mais de 377 mil votos até a produção desta matéria, não há folga entre as porcentagens dos participantes.
O resultado parcial mostra disputa acirrada entre os que estão na berlinda:
- Carol Lekker – 33,69%
- Toninho Tornado – 33,65%
- Matheus Martins – 32,67%
A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.