Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 8ª roça; veja quem sai

Enquete Uol A Fazenda 17: disputa entre Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado é acirrada / Crédito: Reprodução/Instagram @matheusmartins @carollekker_ @toninhotornado

O reality A Fazenda 17 está agitando o público. Confira abaixo quem deve sair na votação atualizada da enquete Uol. Após a saída de Michelle Barros e Shia Phoenix do Super Paiol, a oitava roça do programa foi oficialmente formada.

Durante a Prova do Fazendeiro, quatro participantes - Carol, Matheus, Toninho e Saory - foram indicados para a eliminação. Saory foi salva por Luiz Mesquita com o uso do Poder Branco. Enquanto isso, Matheus recebeu 11 votos dos colegas e o quadriplicado de Duda Wendling, que tinha o Poder Laranja. Com isso, puxou Carol para a eliminação. No Resta Um, o indicado foi Toninho. Enquete A Fazenda 17: como está a votação parcial do Uol De acordo com a enquete do Uol, que soma mais de 377 mil votos até a produção desta matéria, não há folga entre as porcentagens dos participantes.

O resultado parcial mostra disputa acirrada entre os que estão na berlinda: Carol Lekker – 33,69%

Toninho Tornado – 33,65%



Matheus Martins – 32,67% A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais. Como votar no site oficial: 1. Acesse o site oficial Vá até o site. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.