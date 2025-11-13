Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Carol, Matheus ou Toninho?A oitava Roça do reality rural está formada. Três participantes disputam a permanência no jogo, e o público decide quem fica. Saiba como foi a Roça e vote na enquete O POVO
A eliminação dupla da última semana mexeu com o ritmo do jogo em A Fazenda 17 e abriu caminho para uma nova Roça. Após a saída de dois participantes, os peões voltaram à sede para uma votação intensa.
O fazendeiro da semana, Wallas Arrais, indicou Carol Lekker diretamente para a berlinda. Já Matheus Martins recebeu o maior número de votos dos colegas durante a votação da casa. O terceiro peão, Toninho Tornado, acabou puxado da baia, completando o trio de indicados.
Saiba como a Roça foi formada e vote na enquete O POVO.
A Fazenda 17: como foi a Prova do Fazendeiro
A Prova do Fazendeiro foi decisiva. Disputada entre Carol, Toninho e Saory Cardoso, a dinâmica exigiu habilidades de memória, agilidade, mira e concentração. Antes do início, Toninho Tornado usou o poder de veto e impediu Matheus Martins de competir pela coroa caipira.
A atividade contou com várias etapas: os participantes precisaram memorizar sequências de cores exibidas em uma tela, recolher bolinhas em tubos que simulavam funções do app PicPay e acertar bolas presas em uma parede de velcro.
O desafio foi ficando mais difícil a cada rodada, com Saory e Carol se destacando no início. No fim, Saory Cardoso garantiu a vitória e se livrou da eliminação.
Quem sai hoje de A Fazenda 17?
Agora, o público decide quem continua na disputa pelo prêmio milionário. Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado dependem da votação popular para seguir no jogo. O resultado será anunciado nesta quinta-feira, 13, às 22h30, ao vivo, na Record.
A Fazenda 17: vote na enquete O POVO
Participe da enquete do O POVO e vote em quem você acha que deve deixar o reality nesta oitava Roça.
