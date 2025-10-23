Enquete UOL A Fazenda 17: disputa acirrada entre Saory e Tamires

O trio Nizam, Saory e Tamires foi definido para a quinta roça em A Fazenda 17 / Crédito: Reprodução/Instagram @nizam @ttamiresassis @saorycardoso

A tensão aumentou em A Fazenda 17 com a formação da quinta roça da temporada. Os peões Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis disputam a permanência por votação em enquete. A eliminação será decidida pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 23.

A tensão aumentou em A Fazenda 17 com a formação da quinta roça da temporada. Os peões Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis disputam a permanência por votação em enquete. A eliminação será decidida pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 23.

Confira qual participante tem mais chance de ser eliminado do programa, de acordo com enquete realizada pelo Uol. Enquete A Fazenda 17: parcial da enquete Uol Até o momento, a votação popular, realizada via enquete no site Uol, aponta para um resultado folgado. Com mais de 114 mil votos computados até a produção dessa matéria, a parcial indica: Nizam: 24,64%

24,64% Saory: 37,56%

37,56% Tamires: 37,80% Com esses números, Nizam aparece como o mais cotado a sair, recebendo menos votos para permanecer. A disputa entre Saory e Tamires está praticamente empatada, com vantagem mínima para Tamires.

A Fazenda 17: formação da roça A apresentadora Adriane Galisteu conduziu a formação da roça, começando pela entrega dos poderes do lampião. Shia escolheu o poder branco e entregou o laranja para Michelle Barros. Com isso, pôde se imunizar e também salvar a jornalista da votação. Michelle, por sua vez, indicou Rayane e Duda da Baia para a votação, livrando Dudu Camargo e a si mesma. O Fazendeiro Matheus indicou Saory direto para o banquinho da roça, justificando o voto ao afirmar que a participante mudou de postura e se tornou “falsa”. Segundo ele, a relação de confiança que existia entre ambos se perdeu.

Na votação aberta, Nizam foi o mais votado pela casa e, como contragolpe, puxou Michelle para acompanhá-lo na berlinda. Já no “Resta Um”, quem acabou sobrando foi Tamires, completando o trio de indicados. Com a vitória de Michelle na prova seguinte, Nizam, Saory e Tamires permaneceram oficialmente na roça. Fazenda 17: análise do cenário e como votar na enquete O clima esquentou em A Fazenda 17 após a formação da quinta roça da temporada. O trio Nizam, Saory e Tamires foi definido na noite de quarta-feira, 22, depois que Michelle Barros venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação.