Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete UOL A Fazenda 17: disputa acirrada entre Saory e Tamires

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair hoje

Disputa pela permanência na quinta roça de A Fazenda 17 segue até o final da noite de hoje; veja os números atualizados da votação parcial da enquete Uol
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A tensão aumentou em A Fazenda 17 com a formação da quinta roça da temporada. Os peões Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis disputam a permanência por votação em enquete.

A eliminação será decidida pelo público durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 23.

Confira qual participante tem mais chance de ser eliminado do programa, de acordo com enquete realizada pelo Uol.

Leia mais

Enquete A Fazenda 17: parcial da enquete Uol

Até o momento, a votação popular, realizada via enquete no site Uol, aponta para um resultado folgado. Com mais de 114 mil votos computados até a produção dessa matéria, a parcial indica:

  • Nizam: 24,64%
  • Saory: 37,56%
  • Tamires: 37,80%

Com esses números, Nizam aparece como o mais cotado a sair, recebendo menos votos para permanecer. A disputa entre Saory e Tamires está praticamente empatada, com vantagem mínima para Tamires.

A Fazenda 17: formação da roça

A apresentadora Adriane Galisteu conduziu a formação da roça, começando pela entrega dos poderes do lampião. Shia escolheu o poder branco e entregou o laranja para Michelle Barros.

Com isso, pôde se imunizar e também salvar a jornalista da votação. Michelle, por sua vez, indicou Rayane e Duda da Baia para a votação, livrando Dudu Camargo e a si mesma.

O Fazendeiro Matheus indicou Saory direto para o banquinho da roça, justificando o voto ao afirmar que a participante mudou de postura e se tornou “falsa”. Segundo ele, a relação de confiança que existia entre ambos se perdeu.

Na votação aberta, Nizam foi o mais votado pela casa e, como contragolpe, puxou Michelle para acompanhá-lo na berlinda.

Já no “Resta Um”, quem acabou sobrando foi Tamires, completando o trio de indicados. Com a vitória de Michelle na prova seguinte, Nizam, Saory e Tamires permaneceram oficialmente na roça.

Fazenda 17: análise do cenário e como votar na enquete

O clima esquentou em A Fazenda 17 após a formação da quinta roça da temporada. O trio Nizam, Saory e Tamires foi definido na noite de quarta-feira, 22, depois que Michelle Barros venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação.

A parcial da enquete sugere que Nizam é o mais vulnerável à eliminação nesta roça. A eliminação será definida pela votação oficial realizada pela produção do reality, sendo anunciada ao vivo.

Como votar no site oficial:

1. Acesse o site oficial

Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.

2. Clique em “Vote”

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.

3. Confirme o seu voto

Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.

4. Vote quantas vezes quiser

Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.

A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar