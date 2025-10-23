Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Nizam, Saory e Tamires? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Nizam, Saory e Tamires? VoteApós a vitória de Michelle Barros na Prova do Fazendeiro, o trio disputa a permanência no reality da Record; vote em quem deve deixar o jogo
A quinta roça de A Fazenda 17 promete fortes emoções. Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis estão na berlinda desta semana e disputam a preferência do público.
Saiba como foi a formação da roça e vote na enquete O POVO sobre qual peão deve sair hoje, 23.
A Fazenda 17: Nizam, Saory e Tamires na berlinda
O clima esquentou em A Fazenda 17 após a formação da quinta roça da temporada. O trio Nizam, Saory e Tamires foi definido na noite de quarta-feira, 22, depois que Michelle Barros venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação.
A jornalista, que vive um affair com o participante Shia, comemorou muito a vitória. Especialmente porque, antes da prova, aparecia nas enquetes como uma das favoritas para sair.
Com Michelle imune, os votos do público precisaram se concentrar nos outros três competidores, que agora disputam a permanência no reality rural.
Como foi a formação da roça
A apresentadora Adriane Galisteu conduziu a formação da roça, começando pela entrega dos poderes do lampião. Shia escolheu o poder branco e entregou o laranja para Michelle.
Com isso, pôde se imunizar e também salvar a jornalista da votação. Michelle, por sua vez, indicou Rayane e Duda da Baia para a votação, livrando Dudu Camargo e a si mesma.
O Fazendeiro Matheus indicou Saory direto para o banquinho da roça, justificando o voto ao afirmar que a participante mudou de postura e se tornou “falsa”. Segundo ele, a relação de confiança que existia entre ambos se perdeu.
Na votação aberta, Nizam foi o mais votado pela casa e, como contragolpe, puxou Michelle para acompanhá-lo na berlinda.
Já no “Resta Um”, quem acabou sobrando foi Tamires, completando o trio de indicados. Com a vitória de Michelle na prova seguinte, Nizam, Saory e Tamires permaneceram oficialmente na roça.
Quem deve sair hoje, 23, em A Fazenda 17? Nizam, Saory e Tamires?
Vote na enquete abaixo e acompanhe a votação parcial para descobrir quem deve deixar o reality nesta quinta-feira, 23.
5ª Roça de A Fazenda 17: um trio marcado por alianças e polêmicas
Os três participantes que enfrentam a roça desta semana tiveram grande destaque nas primeiras semanas do reality.
Nizam se envolveu em diversas discussões e disputas estratégicas dentro da casa. Saory conquistou o público aos poucos com sua sinceridade e espontaneidade. Já Tamires dividiu opiniões com seu temperamento forte e alianças instáveis.
A saída de qualquer um deles promete movimentar o jogo e redefinir os rumos da convivência entre os peões nas próximas semanas de confinamento.
