Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje?

Matheus Martins, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa vão disputar a Prova do Fazendeiro para se livrar da eliminação do público em A Fazenda 17. Vote na enquete
Atualizado às
Yasmin Louise Szezerbatz
A quarta Roça de A Fazenda 17 foi formada na noite dessa terça-feira, 14, e promete agitar os rumos do reality show da Record TV.

Os pões Fernando Sampaio, Matheus Martins, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa estão na berlinda e ainda vão encarar a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 15, com a chance de escapar da eliminação.

Após isso, cabe ao público decidir quem segue na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 16, ao vivo.

Quem está na Roça de A Fazenda 17

Estão na berlinda os peões Fernando Sampaio, Matheus Martins, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa.

Vetado por Matheus, Fernando não participará da Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira, 15. Os demais peões que estão na berlinda ainda tem chances de vencer e escapar da eliminação.

A Fazenda 17: vote na enquete

Antes do resultado oficial, participe da enquete O POVO e dê sua opinião sobre quem deve ficar em A Fazenda 17. Sua participação ajuda a medir a temperatura do público na disputa desta semana.

A Fazenda 17: como a Roça foi formada

A dinâmica com Wallas Arrais vencendo a Prova de Fogo. O cantor escolheu o Poder da Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Carolina Lekker.

Revelando o poder branco, Wallas recebeu a ordem para "trocar todos os moradores da baia". Ele trocou Martina Sanzi por Duda Wendling, William Guimarães por Saory Cardoso, Yoná Sousa por Tamires Assis, e Toninho Tornado por Rayane Figliuzzi.

Dudu Camargo, o fazendeiro da semana, iniciou a votação indicando Fernando Sampaio para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Yoná Sousa foi o alvo e recebeu 12 votos.

Antes de Yoná ocupar o segundo banquinho, Carol revelou a ordem do poder laranja. "Anule todos os votos de um peão", anunciou a modelo, que anulou os cinco votos que havia recebido.

Yoná decidiu puxar Rayane da baia e colocá-la na berlinda. Definido no Resta Um, Matheus é o quarto Roceiro.

No veto, Matheus escolheu impedir Fernando de disputar na Prova do Fazendeiro.

