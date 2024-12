Enquete Campeão A Fazenda 2024: votação atualizada hoje, 11; quem ganha

Veja abaixo o resultado parcial da enquete do O POVO para saber quem é o favorito do público para vencer o reality

A 16ª edição do programa começou em setembro com o maior elenco de sua história — 20 peões confirmados e mais oito que esperavam vagas na sede.

A grande final de A Fazenda está prevista para acontecer no dia 19 de dezembro. O público já definiu a sua torcida entre os dez participantes que disputam o prêmio milionário.

Veja abaixo o resultado parcial da enquete do O POVO atualizada hoje, 11 de dezembro, para saber quem é o favorito do público para vencer o reality.

Parcial Enquete A Fazenda 16: quem vence o programa?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve vencer é o participante Sacha Bali. Ele conta com 59,55% dos votos. Sacha já escapou de quatro roças e vinha conquistando a preferência do público ao longo das semanas.

Em segundo lugar está Sidney Sampaio, com 24,75%, enquanto Gui é o terceiro favorito para integrar o pódio, com 4,37% dos votos da enquete. Veja como está a porcentagem de todos os peões na enquete:

Sacha Bali: 59,55%

Sidney Sampaio: 24,75%

Gui Vieira: 4,37%

Yuri Bonotto: 2,64%

Luana Targino: 2,16%

Gilsão: 2,09%

Juninho Bill: 1,68%

Flor Fernandez: 1,22%

Vanessa Carvalho: 0,99%

Albert Bressan: 0,54%

