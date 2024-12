Enquete A Fazenda 2024: quem deve ser campeão? Veja votação atualizada

O Top 10 da edição foi formado e os peões disputam a preferência do público para definir quem será o campeão. Vote no seu favorito para vencer o reality

A 16ª edição do programa começou em setembro com o maior elenco de sua história — 20 peões confirmados e mais oito que esperavam vagas na sede.

A grande final de A Fazenda está prevista para acontecer no dia 19 de dezembro. O público já definiu a sua torcida entre os dez participantes que disputam o prêmio milionário.

Enquete A Fazenda 2024: quem deve ganhar?

Confira os nomes que integram o top 10 e vote no seu peão favorito:

A enquete O POVO é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa.

Final A Fazenda 2024: qual o valor do prêmio?

A premiação do reality show este ano totaliza R$ 2 milhões para o campeão. O prêmio recebeu uma adição de R$ 500 mil, em 2023 foi equivalente a R$ 1,5 milhão.



Além disso, todos os participantes do reality show recebem por cada ação patrocinada que realizam no confinamento e o cachê de participação. Há sempre provas e dinâmicas valendo prêmios e dinheiro na temporada.