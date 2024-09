Vivi Fernandez em A Fazenda: quem é a ex-atriz pornô que veio do Paiol

Vivi já foi uma das assistentes de palco do programa de Sérgio Mallandro. Conheça o participante de A Fazenda 16 que entrou pela votação do Paiol

A criadora de conteúdo adulto Vivi Fernandez foi uma das participantes do Paiol que entrou no reality show rural A Fazenda. A peoa começou a carreira no concurso A Nova Loira do Tchan e é multifacetada.

Vivi também foi uma "Mallandrinha", como eram chamadas as assistentes de palco do programa de Sérgio Mallandro. Ela também ficou conhecida por atuar em filmes adultos nos anos 2000.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja a seguir mais sobre mais a vida pessoal, carreira e curiosidades da participante.