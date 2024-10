A Fazenda 16: quem desistiu? Fim de semana teve briga e seguranças

Durante a confusão, as imagens das câmeras foram tiradas do ar e Babi Muniz chegou a se sentir mal. Entenda o que aconteceu e veja quem desistiu.

Após uma noite de muita confusão em A Fazenda , dois peões tocaram o sino e desistiram do reality rural neste domingo, 27. Além disso, uma briga envolvendo Zé Love , Yuri e Sacha Bali precisou de intervenção de seguranças para evitar que o pior acontecesse.

A Fazenda 16: ameaças de agressão e seguranças intervindo

Uma discussão começou quando Zé Love foi tirar satisfação com Sacha Bali no quarto e o acusou novamente de falar sobre sua família para atacá-lo.“Se tu falar do meu filho, eu arrebento a tua cara agora”, ameaçou.

O peão continuou: “Eu quero que se dane o prêmio. Fala, que eu vou te arrebentar!”. Sacha rebateu: “Então arrebenta, rapaz”.

Yuri também se desentendeu com Zé e a discussão se acalorou. Pouco depois a produção cortou a transmissão das câmeras do Playplus e exibiu imagens da área externa.