Gizelly Bicalho em A Fazenda: quem é a advogada e ex-BBB

A 20ª edição do reality marcou a mudança na dinâmica de participantes, com a interação entre famosos e anônimos nos grupos Camarote e Pipoca.

Outra parte marcante de sua trajetória no reality foi sua amizade com Marcela, que foi sua maior parceira no jogo e companhia no castigo do monstro.

Gizelly foi a 14ª eliminada do BBB 20, com 54,79% dos votos em um paredão com Babu Santana e Mari Gonzalez.

Em agosto, a peoa foi convidada para participar do programa Acerte ou Caia, da Record TV — o que já serviu como uma pista de sua participação no reality da emissora.

Gizelly Bicalho e vida pessoal

A ex-sister contou em um post no Instagram os dias de angústia que viveu ao lado de sua mãe, Márcia Machado, diagnosticada com câncer no intestino no início de 2024.