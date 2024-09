Cauê Fantin em A Fazenda: quem é o influenciador, ex de Alícia X

Influenciador digital, Cauê Fantin, de 26 anos, foi mais um dos escolhidos pelo público para deixar o Paiol e entrar para a lista oficial de participantes de A Fazenda 16.

Conheça a trajetória do peão antes do reality e outros detalhes sobre sua carreira e vida pessoal.

Cauê Fantin em A Fazenda: carreira

Com mais de 300 mil seguidores no Instagram e acumulando mais de dois milhões com o TikTok e Kwai, Cauê trabalha com a produção de minisséries verticais para a internet.