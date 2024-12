Enquete Roça A Fazenda 2024: Flor, Gui, Luana ou Sacha? Quem sai?

Flor, Gui, Luana e Sacha disputam a 12ª Roça de A Fazenda 2024; vote na enquete e escolha quem sai. Lembrando que a votação no R7 é para quem fica

A 12ª Roça em A Fazenda 2024 foi formada nesta quarta-feira, 11 de dezembro (11/12), após a definição do vencedor da Prova do Fazendeiro. Na berlinda está entre Flor Fernandez, Guilherme Vieira, Luana Targino e Sacha Bali. Vote abaixo na enquete e escolha quem sai. Na votação no portal R7 o voto é para ficar.

Diferente das roças anteriores, essa foi formada por cinco participantes. Dois deles foram direto para a Roça e os três restantes participaram da Prova do Fazendeiro, vencida por Yuri, enquanto Luana e Gui se juntaram a Flor e Sacha como roçeiros.