Sheherazade, Nego do Borel e mais: relembre expulsões em A Fazenda

Nego do Borel, Rachel Sheherazade e Thiago Ramos estão na lista de participantes que foram expulsos da Fazenda Crédito: Reprodução/ TV Record

A 16ª edição de A Fazenda 2024 está prevista para começar nesta segunda, 16. Para relembrar grandes momentos do reality, que está no ar desde 2009, veja participantes icônicos que acabaram sendo expulsos por diferentes motivos, como a jornalista Rachel Sheherazade e o cantor Nego do Borel. A Fazenda 16 promete 'elenco explosivo', festa 'americana' e telão; VEJA A Fazenda: todos os expulsos na história do reality

Veja a lista de participantes expulsos ao longo das 16 edições de A Fazenda.

Duda Yankovich - A Fazenda 2 (2011)

Pioneira no quesito expulsão, Duda Yankovich foi a primeira eliminada dessa maneira no reality show rural. A participante da quarta edição, natural da Sérvia, foi expulsa após agredir Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso. O episódio aconteceu dentro da piscina da casa, onde os participantes pareciam jogar uma espécie de polo aquático. Após uma discussão, Duda deu um tapa na cabeça de Thiago. Nadja Pessoa - A Fazenda 10 (2018)

Nadja Pessoa foi uma das participantes mais marcantes de A Fazenda 10. Apesar do favoritismo, ela acabou sendo expulsa após agredir o personal trainer Caique Aguiar.

Após a sétima roça, durante uma confusão generalizada entre os peões, Nadja jogou água no rosto de Caique. Ele continuou provocando, e Nadja reagiu com um chute em sua perna. A Fazenda 2024: prêmio aumentou em R$ 500 mil; VEJA novo valor A produção analisou as imagens e optou pela expulsão de Nadja, de forma polêmica, já que os fãs também pediam a expulsão de Caique. Nadja retornou ao programa em 2023 após participar do Paiol.

Catia Paganote - A Fazenda 10 (2018)

Em outro episódio envolvendo polo aquático, a ex-paquita Catia Paganote foi expulsa após dar um tapa no rosto de Evandro Santo durante uma partida do jogo com outros participantes. A ex-paquita foi chamada pela produção assim que o programa ao vivo começou. Os demais peões foram informados por Mion, já sem a presença de Catia na sede. Evandro ficou surpreso e foi consolado pelos colegas. Essa foi a segunda expulsão da temporada de 2018.

Phellipe Haagensen - A Fazenda 11 (2019) Um dos casos mais polêmicos foi a expulsão de Phellipe Haagensen, que foi eliminado em 2019 após dar um beijo sem consentimento na participante Hariany Almeida. Após a expulsão, Haagensen teve a oportunidade de se pronunciar e se justificar, porém o modo que usou para se desculpar foi falando que: "Sou um cara mulherengo, estava carente." Nego do Borel - A Fazenda 13 (2021)

Depois de uma edição sem expulsões, um novo caso polêmico ocorreu em A Fazenda 13 (2021). Nego do Borel foi expulso após acusações de estupro de vulnerável.