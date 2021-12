Enquete Roça A Fazenda 13: quem deve ficar? Dynho, Rico, Solange ou Sthe? Vote

Segunda Roça especial na última semana do programa terá o resultado anunciado nesta terça-feira, 14 de dezembro (14/12). Vote nos seus favoritos para ficar: Dynho, Rico, Solange ou Sthe

Na última semana de A Fazenda 13, duas disputas definirão os finalistas do programa. Na segunda Roça especial, Dynho, Rico, Solange e Sthe disputam a preferência do público. Dois ficam e dois saem. O resultado será divulgado nesta terça-feira, 14 de dezembro (14/12).

Enquete A Fazenda 2021: quem deve ficar no reality? Vote

A Fazenda 13: quem deve ficar na Roça Especial 2? Dynho Alves Rico Melquiades Solange Gomes Sthe Matos Created with

*Resultado não interfere no reality show da Record TV

A Fazenda 2021: quem está na Roça?

Conheça mais sobre os participantes que estão na segunda Roça Especial de A Fazenda 13 nesta semana (14/12):

A Fazenda 2021: programação mudou na última semana do reality

A última semana de A Fazenda 13 terá uma dinâmica diferente do restante do programa. Confira abaixo:

Segunda-feira (13/12): Roça Especial 1



Roça Especial 1 Terça-feira (14/12): Roça Especial 2



Roça Especial 2 Quinta-feira (16/12): Final do programa



A Fazenda 2021: como foi a Prova desse domingo, 12 de dezembro?

A última prova de A Fazenda 13 pegou os peões de surpresa. Eles deveriam se dividir em duplas para realizar a disputa. Fazendeiro da semana, Dynho pôde escolher seu parceiro antes dos outros participantes. Ele decidiu por MC Gui. As outras equipes foram Aline Mineiro e Marina Ferrari, Bil Araujo e Solange Gomes e Rico Melquiades e Sthe Matos.



Na prova, as duplas deveriam passar por quatro etapas. Quem finalizasse todas em menos tempo venceria. Dynho e MC Gui ganharam a disputa, e levaram um carro 0km cada um.

Além do veículo, eles puderam decidir quem enfrentariam na última Roça do programa, na qual todos os participantes estão na berlinda. Veja como ficaram as disputas:

Roça especial 1 (13/12): Aline, Bil, Marina e MC Gui;

Aline, Bil, Marina e MC Gui; Roça especial 2 (14/12): Dynho, Rico, Solange e Sthe.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Bil, Dayane e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araújo e Victor; Victor foi eliminado

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui Araújo; Lary foi eliminada

Sexta roça: Rico, Tati e MC Gui; Tati foi eliminada

Sétima roça: Erasmo, Rico e Solange; Erasmo foi eliminado

Oitava roça: Sthe, Day e Tiago; Tiago foi eliminado

Nona roça: Aline, Solange e Valentina; Valentina foi eliminada

Décima roça: Dayane, Gui Araújo e Bil Araújo; Gui foi eliminado



Décima primeira roça: Dayane Mello, Marina Ferrari e Solange Gomes; Dayane foi eliminada

Décima segunda roça: Aline Mineiro, Mileide Mihaile e Solange Gomes; Mileide foi eliminada

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araújo

Décima semana: Rico Melquiades

Décima primeira semana: MC Gui

Décima segunda semana: Rico Melquíades

Décima terceira semana: Dynho

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide Mihale

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago Piquilo

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago

Nona semana: Rico

Décima semana: Dynho

Décima primeira semana: Aline Mineiro

Décima segunda semana: Sthe Matos

A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.





